Спикер Сейма Литвы о подозрениях в адрес прокурора: такие случаи вредят репутации государства

Такие случаи вредят репутации органов государственной власти, сказал председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, комментируя подозрения Службы спецрасследований (ССР) в отношении вильнюсского окружного прокурора по поводу ее вероятно незаконного влияния на рассмотрение дела Партии труда (ПТ).

"Репутации это точно не способствует, вредит, но пока нам следует дождаться доказательств, потому что часто у нас бывают и такие случаи, что не удается собрать доказательства, дела нет, специальные свидетели не остаются никакими свидетелями и обвиняемыми, а тень на людей уже брошена. А если ведется такое расследование, то тень уже брошена", - сказал В. Пранцкетис журналистам в Сейме в четверг.

Глава парламента не сомневается, что правоохрана выяснит, предпринимались ли попытки повлиять на судей, которые рассматривали дело ПТ. "Я безоговорочно доверяю правоохранительным органам", - подтвердил спикер.

Сотрудники правоохранительных органов намерены предъявить находящейся сейчас под арестом главе Первого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры (ВОП) Рите Алюконене подозрения в торговле влиянием в крупном масштабе. Генеральная прокуратура подтвердила, что расследование связано с рассмотрением дела ПТ в Верховном суде.

Прокуроры пока не детализируют, как точно могло быть совершено это преступление, однако главный прокурор Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Мартинас Йовайша сказал журналистам, что "могут появиться и другие подозреваемые".

По данным BNS, в рамках расследования о вероятном незаконном влиянии вильнюсского окружного прокурора на рассмотрение дела ПТ в четверг в качестве специального свидетеля опрошен председатель рассматривавшей дело судейской коллегии ВС Викторас Айдукас.

Дело ПТ с кассационными жалобами в ВС в три заседания рассмотрела смешанная коллегия из семи судей Отдела уголовных дел и Отдела гражданских дел.

Суд последней инстанции в конце декабря объявил, что ПТ следовало судить в деле "о черной бухгалтерии" несмотря на то, что партия провела реорганизацию перед вынесением приговора судом первой инстанции.

ВС также объявил, что создатель ПТ Виктор Успасских, бывший лидер партии Витаутас Гапшис и бывший финансист партии Марина Люткявичене были обоснованно осуждены за обманное ведение бухгалтерского учета. Им были назначены денежные штрафы. Суд также подтвердил решение Апелляционного суда Литвы оправдать их по обвинению в мошенничестве.

Автор: Милена Андрукайтите