Спикер Сейма Литвы о подозрениях в адрес прокурора: такие случаи вредят репутации государства

"Репутации это точно не способствует, вредит, но пока нам следует дождаться доказательств, потому что часто у нас бывают и такие случаи, что не удается собрать доказательства, дела нет, специальные свидетели не остаются никакими свидетелями и обвиняемыми, а тень на людей уже брошена. А если ведется такое расследование, то тень уже брошена", - сказал В. Пранцкетис журналистам в Сейме в четверг.
Глава парламента не сомневается, что правоохрана выяснит, предпринимались ли попытки повлиять на судей, которые рассматривали дело ПТ. "Я безоговорочно доверяю правоохранительным органам", - подтвердил спикер.
Сотрудники правоохранительных органов намерены предъявить находящейся сейчас под арестом главе Первого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры (ВОП) Рите Алюконене подозрения в торговле влиянием в крупном масштабе. Генеральная прокуратура подтвердила, что расследование связано с рассмотрением дела ПТ в Верховном суде.
Прокуроры пока не детализируют, как точно могло быть совершено это преступление, однако главный прокурор Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Мартинас Йовайша сказал журналистам, что "могут появиться и другие подозреваемые".
По данным BNS, в рамках расследования о вероятном незаконном влиянии вильнюсского окружного прокурора на рассмотрение дела ПТ в четверг в качестве специального свидетеля опрошен председатель рассматривавшей дело судейской коллегии ВС Викторас Айдукас.
Дело ПТ с кассационными жалобами в ВС в три заседания рассмотрела смешанная коллегия из семи судей Отдела уголовных дел и Отдела гражданских дел.
Суд последней инстанции в конце декабря объявил, что ПТ следовало судить в деле "о черной бухгалтерии" несмотря на то, что партия провела реорганизацию перед вынесением приговора судом первой инстанции.
ВС также объявил, что создатель ПТ Виктор Успасских, бывший лидер партии Витаутас Гапшис и бывший финансист партии Марина Люткявичене были обоснованно осуждены за обманное ведение бухгалтерского учета. Им были назначены денежные штрафы. Суд также подтвердил решение Апелляционного суда Литвы оправдать их по обвинению в мошенничестве.
Автор: Милена Андрукайтите