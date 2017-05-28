Спикер Сейма Литвы надеется на поддержку Латвии в вопросе Островецкой АЭС

При обсуждении проблематики ядерной безопасности и строящейся в Беларуси АЭС в Островце, В.Пранцкетис пригласил Латвию присоединиться к инициативе Литвы запретить путем принятия необходимых законодательных актов импорт электроэнергии с небезопасных АЭС. Такой закон Сейм Литвы принял 20 апреля этого года.

"Установки этого закона будут применяться и к Островецкой АЭС. Мы приглашаем присоединиться к такой инициативе и Латвию, приняв соответствующие законодательные акты. Мы просим поддержки Латвии в вопросах, связанных с Островецкой АЭС, особенно принимая во внимание приближающуюся встречу стран конвенции ЭСПОО, которая пройдет 13-16 июня в Минске", - сказал В.Пранцкетис.

В ходе встречи большое внимание было уделено региональной безопасности, укреплению координации в подготовке дать отпор потенциальным гибридным угрозам и враждебной пропаганде.

Глава парламентов также обсудили общие энергетические проекты и важность проектов в сфере транспортной инфраструктуры с целью повышения конкурентоспособности и устойчивости стран Балтии. Также речь шла об усилении сотрудничества на границе.