Спикер сейма Литвы надеется на поддержку Латвией соглашения Балтийских стран по газу

"Мы говорили о том, что это региональный проект, региональное устремление и что (нужно) объединить эти проекты в общий проект и добиваться финансовой помощи от Евросоюза (ЕС)(...) Латвия очень четко говорит, что мы должны все подсчитать и они подсчитают. И поскольку мы уже знаем, что это выгодно всем как региону, я не сомневаюсь, что Латвия должна поддержать", - сказал В. Пранцкетис BNS по телефону из Юрмалы после встречи с главой парламента Латвии Инарой Мурниеце.

Премьеры Балтийских стран в пятницу посетят газохранилище в латвийском Инчукальнисе, завершив тем самым так называемый "тур СПГ" по странам Балтии, потом продолжат общение в эстонском городе Пярну. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в четверг заявил, что на переговорах с Латвией и Эстонией надеется "поставить точку" и завершить дискуссии, продолжающиеся уже десять лет.

По словам пожелавших остаться неизвестными должностных лиц, к которым обратилось за комментариями агентство BNS, договориться с Латвией может быть трудно. Как сказал один их таких представителей органов власти, Латвия долгое время не выдвигала внятных условий относительно соглашения, так что "она была забыта", а все внимание было направлено на Эстонию. Однако теперь Латвия сомневается, следует ли ей подписывать соглашение о рынке СПГ, возможно, она пожелает получить больше времени для оценки той выгоды, которую она может из этого извлечь.

Литва раньше призывала соседей признать терминал СПГ в Клайпеде региональным и таким образом сделать возможным получение европейской финансовой помощи. Против этого выступила Эстония, которая хочет строить свой терминал СПГ в Финском заливе, поэтому Литва согласилась, чтобы Эстония строила свой терминал поменьше и чтобы помощь ЕС могли получить оба терминала и латвийское газохранилище.