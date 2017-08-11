Спикер сейма Литвы надеется на поддержку Латвией соглашения Балтийских стран по газу

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BNS
пятница, 11 августа 2017 г. 09:50
Встретившийся накануне встречи премьеров Балтийских стран со своей латвийской коллегой председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис надеется, что соседнее государство поддержит соглашение по сжиженному природному газу (СПГ), которое позволит просить помощи Евросоюза проектам в области газовой инфраструктуры всех трех стран.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы говорили о том, что это региональный проект, региональное устремление и что (нужно) объединить эти проекты в общий проект и добиваться финансовой помощи от Евросоюза (ЕС)(...) Латвия очень четко говорит, что мы должны все подсчитать и они подсчитают. И поскольку мы уже знаем, что это выгодно всем как региону, я не сомневаюсь, что Латвия должна поддержать", - сказал В. Пранцкетис BNS по телефону из Юрмалы после встречи с главой парламента Латвии Инарой Мурниеце.

Премьеры Балтийских стран в пятницу посетят газохранилище в латвийском Инчукальнисе, завершив тем самым так называемый "тур СПГ" по странам Балтии, потом продолжат общение в эстонском городе Пярну. Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в четверг заявил, что на переговорах с Латвией и Эстонией надеется "поставить точку" и завершить дискуссии, продолжающиеся уже десять лет.

По словам пожелавших остаться неизвестными должностных лиц, к которым обратилось за комментариями агентство BNS, договориться с Латвией может быть трудно. Как сказал один их таких представителей органов власти, Латвия долгое время не выдвигала внятных условий относительно соглашения, так что "она была забыта", а все внимание было направлено на Эстонию. Однако теперь Латвия сомневается, следует ли ей подписывать соглашение о рынке СПГ, возможно, она пожелает получить больше времени для оценки той выгоды, которую она может из этого извлечь.

Литва раньше призывала соседей признать терминал СПГ в Клайпеде региональным и таким образом сделать возможным получение европейской финансовой помощи. Против этого выступила Эстония, которая хочет строить свой терминал СПГ в Финском заливе, поэтому Литва согласилась, чтобы Эстония строила свой терминал поменьше и чтобы помощь ЕС могли получить оба терминала и латвийское газохранилище.

BNS
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