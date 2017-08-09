Спикер Сейма Литвы: надеемся, что польская сторона одумается

"Надеемся, что польская сторона одумается, что не стоит сеять вражду между государствами ещё и из-за такого факта", - сказал он в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Узнав на прошлой неделе, что новых польских паспортах планируется использовать, в частности, изображение вильнюсских Святых ворот (Острая брама, Ворота Зари), министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс вызвал временного поверенного в делах Польши в Литве.

Тогда он выразил надежду, что изображения Ворот зари в польских паспортах не будет.

Всего для голосования в интернете было выбрано 13 графических мотивов для будущего польского паспорта, из них должны выберут 6, в их числе – Ворота Зари (Ausros vartai).