Спикер Сейма Литвы: мы не добились того, чтобы БАЭС строилась в другом месте

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BNS
среда, 22 февраля 2017 г. 10:06
Спикер литовского Cейма Викторас Пранцкетис утверждает, что Литва не внесла вклад в то, чтобы строящаяся рядом с литовской границей Белорусская АЭС (БАЭС) была построена в другом месте, не в Островце.
© DELFI / Domantas Pipas

По его словам, единственное, что Литва может сделать сейчас, чтобы остановить проект БАЭС, это ограничить доступ производимой на ней электроэнергии на литовский рынок.

"Да, мы хотим всеми способами принять такое решение, чтобы остановить строительство этой станции, но, возможно, люди ожидают не только таких крутящихся у нас мыслей, а более реального мышления. Станция сейчас уже построена на 90%. Когда избиралось место для ее строительства, никто слишком много об этом не дискутировал. Было предложено строить на другой стороне Беларуси, но мы, в то время как государство не добились на переговорах того, чтобы она строилась с другой стороны", - заявил в среду спикер Cейма в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Единственное, что мы сейчас можем декларировать, это то, что мы отключим сети, что мы не предоставим физических возможностей для работы этой АЭС. Это весомый рычаг, путь или способ остановки. И не разрешать использовать нашу Круонисскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) - также способ остановить", - добавил он.

Лидеры парламентских политических партий Литвы в феврале договорились договорились более тесно координировать бойкот электроэнергии с небезопасной Белорусской АЭС (БАЭС), строящейся всего в 50 км. от Вильнюса. В подписанном соглашении лидеры восьми партий обещают единогласно поддержать закон, который признает станцию небезопасной и запретит торговать на литовском рынке электроэнергией с нее.

Правительство Литвы утверждает, что АЭС в Островце строится без соблюдения стандартов безопасности и экологических требований. Минск эти претензии отметает.

Различные эксперты в сфере энергетики не раз заявляли, что электроэнергию с БАЭС не стоит впускать на рынок уже потому, что станция строится небезопасно, а также потому, что требования к безопасности строительства и защите природы на Востоке ниже. По этой причине цена на электроэнергию на таких станциях ниже, чем в среднем в ЕС.

На строящейся в 50 км. от Вильнюса БАЭС постоянно происходят различные инциденты, которые вызывают у Литвы сомнения в безопасности станции. На БАЭС будут установлены два реактора мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется запустить в 2019 году, второй - в 2020-ом.

BNS
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