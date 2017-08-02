Спикер Сейма Литвы: инфляция растет из-за цен на пиво и подорожания отопления

"Наверное, нужно согласиться с тем, что два шага - акцизы были, особенно акциз на пиво вырос. Большей частью инфляция обусловлена акцизом на пиво. Другим моментом был НДС на отопление, иными словами - повышение стоимости отопления с 1 июня. Конечно, в сфере обслуживания цены очень выросли", - сказал В. Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, сейчас на рынке недостает конкуренции, однако власти не могут вмешиваться в свободный рынок: "Нужно, чтобы пришли другие торговые сети. Чтобы поощрялась мелкая торговля".

Глава правления Банка Литвы Витас Василяускас некоторое время назад говорил, что инфляция в Литве выросла до 3,5% из-за окончания срока действия льготного тарифа НДС на отопление и повышения акцизов на алкоголь и табак весной.