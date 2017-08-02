Спикер Сейма Литвы: инфляция растет из-за цен на пиво и подорожания отопления

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BNS
среда, 2 августа 2017 г. 10:36
Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис утверждает, что в рост инфляции в стране в последнее время связан с повышением цен на пиво и подорожанием отопления из-за отмены льготного тарифа налога на добавленную стоимость (НДС) на отопление.
Asta Lapinskienė, Viktoras Pranckietis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Наверное, нужно согласиться с тем, что два шага - акцизы были, особенно акциз на пиво вырос. Большей частью инфляция обусловлена акцизом на пиво. Другим моментом был НДС на отопление, иными словами - повышение стоимости отопления с 1 июня. Конечно, в сфере обслуживания цены очень выросли", - сказал В. Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, сейчас на рынке недостает конкуренции, однако власти не могут вмешиваться в свободный рынок: "Нужно, чтобы пришли другие торговые сети. Чтобы поощрялась мелкая торговля".

Глава правления Банка Литвы Витас Василяускас некоторое время назад говорил, что инфляция в Литве выросла до 3,5% из-за окончания срока действия льготного тарифа НДС на отопление и повышения акцизов на алкоголь и табак весной.

BNS
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