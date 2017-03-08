Спикер Сейма Литвы: фракция "крестьян" поддержит реформу лесничеств

Спикер литовского Сейма Викторас Пранцкетис отметил, что фракция Литовского союза крестьян и зеленых единогласно поддержит предложение правительства объединить десять лесных хозяйств в одно госпредприятие.

"Уже сегодня я могу сказать, что мы выйдем с единым мнением, и я считаю, что не будет больших проблем по поводу поддержки правительственного решения по реформе лесничеств", - заявил в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas В. Пранцкетис.

Он отметил, что создание единого предприятия "снимет большое напряжение и интерпретации по поводу непрозрачных процессов в системе лесных хозяйств".

Сейчас все государственные леса находятся в управлении Генерального лесничества и 42-х лесничеств, стремящихся к прибыли. У них есть статус компаний. Делегированный аграриями министр окружающей среды Кястутис Навицкас сообщил о планах учреждения одного госпредприятия. Согласно проекту закона, также будут учреждены 25 территориальных подразделений этого госпредприятия.

Министерство отмечает, что объединение лесничеств в одно предприятие позволило бы более эффективно использовать лесное богатство. Критики называют реформу поспешной и считают, что она может поощрять приватизацию государственных лесов.