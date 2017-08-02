Спикер Сейма: коалиция работает стабильно и последовательно

Коалиция работает стабильно и последовательно, сказал председатель сейма Литвы, "аграрий" Викторас Пранцкетис в среду после заседания политсовета правящей коалиции.

"Члены сейма будут работать очень ответственно, чтобы обеспечить стабильность. Мы обсудили усовершенствование налоговой системы, бюджета, согласовали позиции всех, и эти позиции соответствуют программе правительства, поэтому никаких особых споров нет, и мы пришли к единому мнению, что мы работаем стабильно и последовательно, вместе с социал-демократами и другими членами сейма, которые готовы работать ответственно", - подчеркнул глава парламента.

Глава Социал-демократической фракции Андрюс Палёнис отметил, что решение о коалиционном договоре примет совет Литовской социал-демократической партии (ЛСДП), а пока социал-демократы работают в рамках существующего договора, они будут добиваться, чтобы в бюджете следующего года были отражены их предложения - увеличение "детских" выплат, сохранение не облагающегося налогами уровня доходов для семей с детьми" и т. д.

Делегированный "аграриями" премьер Саулюс Сквярнялис сказал, что услышал от социал-демократов, что они хотят остаться в составе коалиции. "Еще я услышал, что в плане этих основных задач осенней сессии (сейма): усовершенствования налоговой системы, принятия госбюджета, - если мы говорим практически на одном языке, то парламентские социал-демократы в любом случае поддержат предложения правительства, потому что возражать было бы совершенно нелогично", - сказал премьер.

Меньший партнер по коалиции - ЛСДП - поднял вопрос о дальнейшей совместной работе с "аграриями", когда Литовский союз крестьян и зеленых подписал соглашение с оппозиционными консерваторами о реформе лесничеств.

Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас обещает решение партии по коалиции после 20 сентября, когда свое мнение выскажут отделы ЛСДП. Несколько отделов уже представили свое мнение, что партия должна выйти из коалиции. Решение о будущем социал-демократов примет совет партии. Большинство членов Социал-демократической фракции сейма высказывается за продолжение работы в составе коалиции.

У фракции ЛСКЗ в сейме 56 представителей, в Социал-демократической фракции - 19 парламентариев. Социал-демократы делегировали министров экономики, иностранных дел и юстиции. Министр экономики Миндаугас Синкявичюс и министр ИД Линас Линкявичюс недавно заявили, что социал-демократы не должны выходить из состава коалиции.