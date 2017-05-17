Спикер Сейма и министр соцзащиты высказались о размере детских пособий

 (7)
BNS
среда, 17 мая 2017 г. 10:39
Детские пособия в Литве должны составлять от 100 до 150 евро, заявил спикер Сейма, представитель Союза крестьян и зелёных Литвы Викторас Пранцкетис.
© Shutterstock

"Минимально это сто евро, (...) может быть до ста пятидесяти евро. Это было бы очень хорошо в наших нынешних условиях", - заявил в среду глава парламента радиостанции Ziniu radijas.

Viktoras Pranckietis
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Karolina Pansevič

Он утверждает, что опыт Польши показал, что повышение пособий за воспитание детей повысило рождаемость, сократило употребление алкоголя.

Советник спикера Даля Венцявичене сообщила BNS, что сумма в 100 - 150 евро на каждого ребенка в Литве может выделяться родителям ежемесячно до достижения ребенком 18-ти лет.

По словам спикера, эти дотации обойдутся государству в 60-70 млн. евро ежегодно.

Д.Венцявичене отметила, что это предложение будет обсуждаться с правительством и правящей коалицией.

Министр думает иначе

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис заявил, что со следующего года обсуждается возможность выделения детских пособий всем детям, независимо от доходов семей, а размер этой выплаты семья с 1-2 детьми может составить 30 евро, а большим семьям - 50-60 евро за каждого ребенка.

Министр также сообщил BNS , что названных спикером и представителем правящих "аграриев" В.Пранцкетисом выплат в 100 – 150 евро можно добиться постепенно.

"Конечно, нужно приближаться к как можно более значительной выплате, но не с 1 января 2018 года, нужно двигаться постепенно. К этой сумме, которую озвучил спикер, нужно идти постепенно, а не сразу, поскольку это просто нереально", - заявил в среду BNS Л. Кукурайтис.

Linas Kukuraitis
Linas Kukuraitis
© DELFI / Domantas Pipas

Он отметил, что, если будет решено выплачивать 30 евро в семьях с 1-2 детьми вне зависимости от доходов семьи по 30 евро, а в более многочисленных семьях по 50 евро, в следующем году потребуются дополнительные 180 млн. евро.

"Мы выступаем за более значительные суммы, но все это объект переговоров, пока названы эти (30 и 50 евро) суммы. В действительности мы хотим, чтобы все семьи ощутили изменение, улучшение, поэтому размышляем, как повысить до 50 евро, или хотя бы до 60 евро семьям, где трое и больше детей. (...) Поскольку мы говорим о всей налоговой реформе, то дела не обстоят так, что эти средства просто нужно взять из бюджета, эта сумма вписывается в комплексе", - пояснил министр.

В правительственной программе намерения всеобщей выплаты детских пособий (без учета доходов семьи) связываются со стремлением повысить рождаемость. Правительство надеется повысить суммарный показатель рождаемости с 1,7 ребенка, приходящегося на одну женщину (2015 год) до 1,9 ребенка (2020 год).

Сейчас средства семьям с 1-2 детьми выплачиваются в том случае, если доходы на одного человека в семье в месяц меньше 153 евро. Детям, растущим в таких семьях, до двух лет полагается ежемесячная выплата в размере 28,5 евро, а детям от двух до 18 лет – 15,2 евро.

Семьям, которые растят трех и более детей, выплаты упомянутого размера выделяются без учета доходов семьи.

Кроме того, за каждого воспитываемого ребенка полагается не облагаемый налогами минимум доходов в 200 евро.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Правительство призывают обязать учредить сеть спецмагазинов по продаже алкоголя (13)

Alcohol
Спикер Сейма Литвы, представитель Союза крестьян и зелёных Литвы Викторас Пранцкетис призывает обязать правительство до середины следующего года подготовить правовые акты, необходимые для учреждения специализированных магазинов по торговле алкоголем.

Спикер Сейма и министр соцзащиты высказались о размере детских пособий (7)

Спикер Сейма и министр соцзащиты высказались о размере детских пособий
Детские пособия в Литве должны составлять от 100 до 150 евро, заявил спикер Сейма, представитель Союза крестьян и зелёных Литвы Викторас Пранцкетис.

Сквернялис видит резервы для повышения пенсий со следующего года (12)

Сквернялис видит резервы для повышения пенсий со следующего года
Правительство Литвы вместе с вехами налоговой реформы намерено предложить также меры для борьбы с тенью, сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис, упомянув и о возможности в следующем году повысить пенсию по старости.

Политолог: визит главы Пентагона в Литву – сигнал для России и Беларуси (51)

Jamesas Mattisas
Недавний визит министра обороны США Джеймса Меттиса в Литву - это сигнал для Москвы, говорящий о том, что любые действия, направленные против суверенитета стран Балтии получат жесткий отпор, утверждает политолог Мариуш Антонович.

Азербайджан и Запад: между нефтью и правами человека (3)

Азербайджан и Запад: между нефтью и правами человека
Солнечный кавказский Азербайджан знаменит своими гранатами, яркой культурой, нефтью и ... политзаключенными.
Facebook друзья
Rambler's Top100