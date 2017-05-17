Спикер Сейма и министр соцзащиты высказались о размере детских пособий

"Минимально это сто евро, (...) может быть до ста пятидесяти евро. Это было бы очень хорошо в наших нынешних условиях", - заявил в среду глава парламента радиостанции Ziniu radijas.

Он утверждает, что опыт Польши показал, что повышение пособий за воспитание детей повысило рождаемость, сократило употребление алкоголя.

Советник спикера Даля Венцявичене сообщила BNS, что сумма в 100 - 150 евро на каждого ребенка в Литве может выделяться родителям ежемесячно до достижения ребенком 18-ти лет.

По словам спикера, эти дотации обойдутся государству в 60-70 млн. евро ежегодно.

Д.Венцявичене отметила, что это предложение будет обсуждаться с правительством и правящей коалицией.

Министр думает иначе

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис заявил, что со следующего года обсуждается возможность выделения детских пособий всем детям, независимо от доходов семей, а размер этой выплаты семья с 1-2 детьми может составить 30 евро, а большим семьям - 50-60 евро за каждого ребенка.

Министр также сообщил BNS , что названных спикером и представителем правящих "аграриев" В.Пранцкетисом выплат в 100 – 150 евро можно добиться постепенно.

"Конечно, нужно приближаться к как можно более значительной выплате, но не с 1 января 2018 года, нужно двигаться постепенно. К этой сумме, которую озвучил спикер, нужно идти постепенно, а не сразу, поскольку это просто нереально", - заявил в среду BNS Л. Кукурайтис.

Он отметил, что, если будет решено выплачивать 30 евро в семьях с 1-2 детьми вне зависимости от доходов семьи по 30 евро, а в более многочисленных семьях по 50 евро, в следующем году потребуются дополнительные 180 млн. евро.

"Мы выступаем за более значительные суммы, но все это объект переговоров, пока названы эти (30 и 50 евро) суммы. В действительности мы хотим, чтобы все семьи ощутили изменение, улучшение, поэтому размышляем, как повысить до 50 евро, или хотя бы до 60 евро семьям, где трое и больше детей. (...) Поскольку мы говорим о всей налоговой реформе, то дела не обстоят так, что эти средства просто нужно взять из бюджета, эта сумма вписывается в комплексе", - пояснил министр.

В правительственной программе намерения всеобщей выплаты детских пособий (без учета доходов семьи) связываются со стремлением повысить рождаемость. Правительство надеется повысить суммарный показатель рождаемости с 1,7 ребенка, приходящегося на одну женщину (2015 год) до 1,9 ребенка (2020 год).

Сейчас средства семьям с 1-2 детьми выплачиваются в том случае, если доходы на одного человека в семье в месяц меньше 153 евро. Детям, растущим в таких семьях, до двух лет полагается ежемесячная выплата в размере 28,5 евро, а детям от двух до 18 лет – 15,2 евро.

Семьям, которые растят трех и более детей, выплаты упомянутого размера выделяются без учета доходов семьи.

Кроме того, за каждого воспитываемого ребенка полагается не облагаемый налогами минимум доходов в 200 евро.