Спикер Сейма: детские пособия должны составлять 100-150 евро

"Минимально это сто евро, (...) может быть до ста пятидесяти евро. Это было бы очень хорошо в наших нынешних условиях", - заявил в среду глава парламента радиостанции Ziniu radijas.

Он утверждает, что опыт Польши показал, что повышение пособий за воспитание детей повысило рождаемость, сократило употребление алкоголя.

Советник спикера Даля Венцявичене сообщила BNS, что сумма в 100 - 150 евро на каждого ребенка в Литве может выделяться родителям ежемесячно до достижения ребенком 18-ти лет.

По словам спикера, эти дотации обойдутся государству в 60-70 млн. евро ежегодно.

Д.Венцявичене отметила, что это предложение будет обсуждаться с правительством и правящей коалицией.