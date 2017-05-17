Спикер Сейма: детские пособия должны составлять 100-150 евро

BNS
среда, 17 мая 2017 г. 10:39
Детские пособия в Литве должны составлять от 100 до 150 евро, заявил спикер Сейма, представитель Союза крестьян и зелёных Литвы Викторас Пранцкетис.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Минимально это сто евро, (...) может быть до ста пятидесяти евро. Это было бы очень хорошо в наших нынешних условиях", - заявил в среду глава парламента радиостанции Ziniu radijas.

Он утверждает, что опыт Польши показал, что повышение пособий за воспитание детей повысило рождаемость, сократило употребление алкоголя.

Советник спикера Даля Венцявичене сообщила BNS, что сумма в 100 - 150 евро на каждого ребенка в Литве может выделяться родителям ежемесячно до достижения ребенком 18-ти лет.

По словам спикера, эти дотации обойдутся государству в 60-70 млн. евро ежегодно.

Д.Венцявичене отметила, что это предложение будет обсуждаться с правительством и правящей коалицией.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Спикер Сейма: детские пособия должны составлять 100-150 евро

Viktoras Pranckietis
Детские пособия в Литве должны составлять от 100 до 150 евро, заявил спикер Сейма, представитель Союза крестьян и зелёных Литвы Викторас Пранцкетис.

Сквернялис видит резервы для повышения пенсий со следующего года (11)

Сквернялис видит резервы для повышения пенсий со следующего года
Правительство Литвы вместе с вехами налоговой реформы намерено предложить также меры для борьбы с тенью, сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис, упомянув и о возможности в следующем году повысить пенсию по старости.

Политолог: визит главы Пентагона в Литву – сигнал для России и Беларуси (47)

Jamesas Mattisas
Недавний визит министра обороны США Джеймса Меттиса в Литву - это сигнал для Москвы, говорящий о том, что любые действия, направленные против суверенитета стран Балтии получат жесткий отпор, утверждает политолог Мариуш Антонович.

Азербайджан и Запад: между нефтью и правами человека (3)

Азербайджан и Запад: между нефтью и правами человека
Солнечный кавказский Азербайджан знаменит своими гранатами, яркой культурой, нефтью и ... политзаключенными.

Бастис продолжает требовать возбудить дело на сотрудников ДГБ (8)

Mindaugas Bastys
Член Социал-демократической фракции Сейма Литвы Миндаугас Бастис продолжает обжаловать действия прокуроров, которые решили не возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников Департамента госбезопасности (ДГБ), и со своим адвокатом готовит материалы для разбирательства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.
Facebook друзья
Rambler's Top100