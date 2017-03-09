Спикер Сейма: Бастис должен уйти из руководства парламента

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в четверг призвал социал-демократа Миндаугаса Бастиса уйти в отставку с должности вице-председателя парламента.

В. Пранцкетис сформулировал такое требование после ознакомления с представленной Департаментом госбезопасности (ДГБ) информацией о парламентарии.

"Оценивая полученную информацию из ДГБ, я призываю члена Сейма уйти из руководства сейма. Имеющаяся информация вредит не только работе Сейма, но и репутации. Дальнейшие решения по М. Бастису должна будет принять Социал-демократическая фракция. Мы должны обеспечить стабильную, основанную на доверии жителей Литвы работу сейма и правящей коалиции", - сказал В. Пранцкетис для пресс-релиза.