Спикер Сейма: американский газ снизит цену на СПГ в Литве

"Когда мы были там (В. Пранцкетис находился в США с 26 по 30 июня - BNS), Литва уже подписала договор о закупках газа с Cheniere. Простая объективная цифра: сейчас сжиженный газ в Америке, если без налогов, то в три раза дешевле, чем в Литве Если нам удастся обеспечить поставки из Америки, и если будет подписан трансатлантический договор о торговле, то эти налоги снизятся, и газ в Литве может подешеветь", - заявил В. Пранцкетис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Компания поставок и торговли газом Lietuvos duju tiekimas (LDT) 26 июня подписала договор с компанией Cheniere Marketing International, по которому она приобрела первый груз СПГ у США. Однако точное происхождение газа выяснится, когда танкер двинется в направлении Клайпеды.

Если газ в Литву прибудет в США, это будет первый раз, когда СПГ в Литву прибудет из этой страны.

В этом году LDT уже приобрела СПГ у другой американской компании Koch Supply & Trading, однако сам газ был доставлен не из Америки, а из Норвегии.

LDT и крупнейший потребитель газа в Литве - завод Achema закупает СПГ в холодный период года, когда этот газ стоит меньше. Однако, в течение всего года СПГ импортирует компания Litgas, которая является назначенным поставщиком газа, который должен обеспечить непрерывные поставки на Клайпедский терминал СПГ.

В прошлом году Литва экспортировала 5 млрд. кубометров сжиженного газа.