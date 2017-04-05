Спикер Сейма: 121 депутата для Литвы достаточно

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BNS
среда, 5 апреля 2017 г. 11:17
В Литве должен быть 121 член Cейма, заявил председатель парламента Викторас Пранцкетис.
© DELFI / Andrius Ufartas

"Я склонен считать, что 121, таким должно быть достаточно число", - заявил в среду он в интервью новостной радиостанции Ziniu radijas.

В среду правительство планирует обсудить предложение сократить количество парламентариев со 141 до 101, и перенести с октября на март дату парламентских выборов.

По словам В. Пранцкетиса, члены Сейма уже предусмотрели и альтернативы этим предложениям.

Например, будет рассматриваться возможность перенести парламентские выборы не на весну, а провести их всего лишь на месяц раньше, чтобы новое правительство не должно было работать весь год с утвержденным старой властью госбюджетом.

"Есть размышления о том, что этого месяца может быть достаточно для адаптации правительственной программы к будущему бюджету", - сказал спикер.

Он также предупредил о том, что количество парламентариев не может сократиться настолько, чтобы различные вопросы, перестали рассматриваться в комитетах, а просто согласовывались.

BNS
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