Спикер: проект закона откроет возможность оригинального написания фамилий и полякам Литвы

В пятницу на встрече с министром юстиции Милдой Вайнюте спикер обсуждал проекты законов о написании имен собственных. После встречи он заявил, что закон должен быть принят в Cейме на ближайшей осенней сессии.

"Мы обсуждаем два варианта, министерство одобрило вариант, в котором заключившим брак, иностранцам и детям можно будет писать фамилии с такими буквами. Второй вариант, что со всеми диакритическими знаками, но на второй странице паспорта, а на первой странице останется литовская транскрипция, этот вариант министерство не одобрило. Мне было приятно услышать, что министерство одобряет вариант, который мы выдвигаем, согласно с выводами комиссии по литовскому языку", - заявил В. Пранцкетис журналистам после встречи.

Вопрос о том, позволит ли проект закона написание фамилий буквами языка оригинала (на латинской основе) на основной странице паспорта, к чему стремятся литовские поляки, спикер ответил, что "это нормальный шаг навстречу местным полякам, и они таким образом могут доказать наличие своих букв в паспортах и написание оригинальной фамилии".

"Возможности появятся, когда будет закон, подзаконные акты установят, какие документы будут приемлемы или неприемлемы. Например, местный поляк, родители которого до этого не были гражданами Литвы, потому что до войны это была часть Польши. Они заключили брак тогда, и если их наследник сталкивается с проблемой (из-за написания), то нужно предоставить документы", - сказал спикер.

Министр также отметила, что список конкретных документов, обосновывающих оригинальное написание фамилий, установят подзаконные акты. "Я придерживаюсь мнения спикера о том, что это уже следующий шаг после принятия закона. Сейчас по сути основной целью является то, чтобы проект одобрили", - сказала министр.

Сейчас сейм рассматривает две предлагаемые поправки о написании имен собственных в документах. В одном из вариантов имена и фамилии предлагается разрешить писать буквами нелитовсокого алфавита на латинской основе на основной странице паспорта. Альтернативный проект предусматривает написание имен собственных буквами нелитовского алфавита на дополнительной странице паспорта.

Правительство уже одобрило проект с возможностью написания на основной странице.

Польские политики Литвы и поддерживающая их Варшава не раз призывали Литву разрешить писать в документах польские имена и фамилии с использованием польского алфавита, например, буквы w . Сторонники поправок утверждают, что они имели бы огромное значение для гражданок Литвы, заключивших браки с иностранцами.