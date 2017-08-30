"Не везет витаутасам в Литве - у одного корону украли, другому никак статус не присвоят. Еще надо спросить у историков, не внук ли напугал коня Витаутаса Великого. А если серьезно, то после вчерашних публичных выступлений Габриэлюса, возникает вопрос, почему он не стремится к увековечиванию того, чего добился его дед", - написал в Facebook Пранцкетис.

29 августа в передаче на LRT в "Центре внимания" Габриэлюс Ландсбергис сказал, что вопрос его деда был поднят, чтобы отвлечь внимание от других тем, неудобных для "крестьян".

"Очевидно, что в начале осенней сессии вернутся к личным отношениям Рамунаса Карбаускиса, снижению рейтингов, застопорившимся реформам, развалу коалиции и т.д. Что может быть лучше, чем возмущение профессором Ландсбергисом, который, вне всякого сомнения, всегда вызывает бурю эмоций со всех сторон, всяких масленичных персонажей, гражулисов, они начинают вылезать из углов, обсуждать, думая, что их мнение в данной ситуации очень важное и, по моему мнению, оскорблять человека, который на самом деле этого не заслужил", - сказал он.

Лидер консерваторов сказал, что по этой причине попросил коллег вести себя достойно, и не поднимать этот вопрос, если его не поддерживают. Выступление с этим вопросом, по словам Ландсбергиса, означает либо наивность, либо злонамеренное желание посмеяться.

"Такие вопросы, которые говорят о нашем историческом прошлом и прочем, иногда, быть может, нужно оставить для истории. Быть может – если мы видим, что нет широкой политической поддержки. Я думаю, что это в данном случае было бы самым справедливым", - сказал Ландсбергис. По оценке политика, не Ландсбергис должен ставить точку в этой истории.

"Эту точку должны поставить политики, которые принимают в парламенте то или иное решение. Я сказал и коллегам, что я лично этот вопрос никогда поднимать не буду, в силу разных причин – в силу субъективности и др., независимо от того, каково мое личное мнение, мнение близкого не человека, которого я уважаю, и который является примером для меня", - сказал Ландсбергис.

Напомним, что о возможности присвоить Ландсбергису статус президента Литвы, первым сказал спикер парламента.

Рамунас Карбаускис в минувшую пятницу сказал BNS, что такое предложение не поддерживает и подчеркнул, что это личная инициатива Пранцкетиса, которую он с фракцией не согласовал.

"Я не уверен в том, что большинство нас или какая-то часть поддерживает такое решение", - сказал Карбаускис.

Консерватор Раса Юкнявичене заявила, что Карбаускис всегда был против того, чтобы Литва развивалась в западном направлении.