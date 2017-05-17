Спикер парламента: зарплата в 1000 евро поможет остановить эмиграцию

На вопрос журналиста, почему люди уезжают из Литвы в поисках лучшей жизни, Пранцкетис ответил: "Трудно ответить на этот вопрос, поскольку когда я говорю с теми, кто ищет работников, выясняется, что они работников не находят. Когда говорят те, кто ищет зарплату, они говорят: мы не находим работы. Вот такая странная неспособность договориться. Или уже наше желание стало другим. Знаете, когда мы говорим с украинцами, они хотели бы здесь работать, их наши зарплаты удовлетворяют".

Спикер заметил, что он понимает, что не везде зарплаты одинаковые, он также назвал сумму, которая могла бы удовлетворить думающих об эмиграции. "Если говорить об этом, то средняя зарплата должна быть 1000 евро, при такой зарплате мы остановим эмиграцию", - сказал он.

Говоря о растущих потоках эмигрантов, Пранцкетис сказал, что это может быть связано с улучшением работы Департамента статистики. "Что касается эмиграции, думаю, с этим связана декларация отъезда. Просто мы больше узнаем об этой эмиграции, это не означает, что больше людей уезжает. Может, и больше. Но статистика тоже улучшается. В том плане, что больше фиксируется", - сказал спикер.

"Да, у нас наблюдается эмиграция, и это большая проблема Литвы", - подчеркнул Пранцкетис.