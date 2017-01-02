Спикер назвал мелочами проблемы польского нацменьшинства в Литве

Председатель литовского парламента и лидер правящего Союза крестьян и зеленых Виктораc Пранцкетис в понедельник назвал мелочами проблемы польского национального меньшинства. Представителей обеих стран он призвал не зацикливаться на них и "делать более важнейшие, большие дела".

"Давайте сделаем так, чтобы возможно эти мелочи просто шли наряду с другими вопросами, как вопрос, который не решается так много лет. (…) Мы не должны застревать, мы должны делать важнейшие дела, большие дела", - сказал в интервью литовской радиостанции на польском языке Znad Wilii спикер.

По словам парламентария, правящие аграрии не могут взять на себя ответственность за работу Cеймов прошлых созывов, когда не был решен вопрос с написанием нелитовских фамилий в документах.

В. Пранцкетис отметил, что партия рассмотрит возможные способы решения проблемы, однако обратил внимание на то, что написание фамилий важно не только для поляков, но и литовцев.

Он пояснил, что вопрос касается не только крупнейшего меньшинства в стране, но и большинства, что нельзя противопоставлять народы.

После выборов аграрии рассматривали идею писать на основной странице паспорта обе версии фамилии - литовскую и на базе латинского алфавита, а в регистрах использовать только литовский вариант.

Литовские политики долгие годы рассматривали два варианта - разрешить написание на языке оригинала на основной или на дополнительной странице паспорта, однако ни одного из них не узаконили.

Делегированный аграриями премьер Саулюс Сквернялис называет соседнюю Польшу стратегическим партнером и обещает "перезагрузить" двухсторонние отношения.