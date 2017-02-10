Спикер Cейма Литвы: вопрос написания фамилий поднимают не только поляки, но и русские

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BNS
пятница, 10 февраля 2017 г. 13:39
С вопросами Закона о национальных меньшинствах, написания нелитовских имен и фамилий в личных документах спешить не стоит, потому что по ним еще идут дискуссии, вносятся различные предложения, говорит председатель сейма Литвы Викторас Пранцкетис.
© DELFI / Domantas Pipas

После встречи с представителями национальных диаспор в пятницу он не мог ответить, возьмется ли парламент в этом году за рассмотрение инициативы с написанием имен и фамилий, а также за рассмотрение нового Закона о нацменьшинствах.

"Когда он будет вноситься, еще нужно рассмотреть, что там было достигнуто, сколько было достигнуто, расставить все точки, согласовать с диаспорами, потому что они тоже говорят: у нас много предложений, что там уже сейчас некоторые статьи не соответствуют интересам. Это должно быть взято в разработку, конечно, мы вернем на рассмотрение. Имеет место такое разочарование, что нет этого закона (о нацменьшинствах - BNS)", - сказал он BNS.

По словам спикера, с юристами обсуждается и замена формулировки самого закона, чтобы он назывался "Закон о национальных общинах".

Глава парламента подчеркнул, что вопрос о написании нелитовских имен и фамилий поднимают не только поляки Литвы, но и русские. Они хотели бы видеть имена и фамилии в личных документах написанными хотя и латинскими буквами, но в оригинальной транскрипции, например, с некоторыми двойными согласными. Это актуально и для литовцев - суды уже приняли благоприятные для нескольких граждан Литвы решения относительно оригинального написания их зарубежных фамилий в свидетельствах о рождении, о браке, в паспортах.

Закона о нацменьшинствах в Литве нет с 2010 года, когда утратила силу тогдашняя редакция.

По данным переписи населения 2011 года, в Литве проживали люди 154 национальностей. Литовцы составляли 84,2% всего населения страны, представители других национальностей - 15,8%.

BNS
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