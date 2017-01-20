Спикер Cейма Литвы призвает главу Комиссии по этике уйти в отставку

"Нет", - так ответил в Cейме В. Пранцкетис на вопрос журналиста о том, может ли Р. Валянтукявичюс работать на занимаемой должности.

Он сказал, что на встрече с главой ГКСЭ получил просьбу дать время определиться, но подтвердил, что, если в определенный срок не получит заявления об отставке, то инициирует процедуру увольнения.

Глава ГКСЭ заявил, что примет решение до вторника. Он также отметил, что не совершил ошибок и не нарушил закон, а единолично решил не начинать расследование по поводу ситуации представительницы ЛСКЗ Греты Килдишене, когда она пользовалась автомобилем, взятым в лизинг у Agrokoncernas .

Председатель Cейма придерживается позиции о том, что глава комиссии принизил репутацию руководителя ГКСЭ.

В ответе Р. Валентукявичюса Г. Килдишене отмечалось, что обстоятельства, при которых близкое ей лицо заключило договор о лизинге автомобиля с Agrokoncernas и позволило депутату пользоваться автомобилем "сами по себе не создают конфликта интересов".

Заместитель председателя ЛСКЗ Грета Килдишене водит внедорожник Range Rover , принадлежащий концерну Agrokoncernas , которым управляет председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис. Машина продана в лизинг матери Г. Килдишене.

Детали договора, опубликованного порталом DELFI свидетельствуют о том, что окончательная цена автомобиля с налогами составила 47 тыс. евро. Владислава Микалаускене заплатила за автомобиль 16 тыс. евро. Летом прошлого года она перевела за него аванс в 5 тыс. евро, а с марта этого года по январь этого переводила взносы по тысяче евро.

По словам адвоката Эвалдаса Валчюкаса, представляющего Agrokoncernas , после возникновения скандала договор лизинга расторгнут.