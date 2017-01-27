Спикер: борьба с насилием – не только вопрос поправок к закону

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BNS
пятница, 27 января 2017 г. 19:45
Борьба с насилием против детей - более широкий вопрос, чем одни лишь поправки к закону, это и проблема безразличия общества, отмежевания, сказал спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Должны быть определенные правовые поправки, это факт, но это более широкий вопрос - как мы выглядим, как общество? Сейчас видим, что соседи комментируют, что слышали, что ребенка били, но не ходили разбираться", - передала BNS позицию находящегося в Швеции В. Пранцкетиса пресс-секретарь спикер Даля Вянцявичене.

По словам спикера, возникает много таких вопросов, и чтобы избежать подобных болезненных случаев в будущем, нужны более широкие дискуссии, общение с ведомствами, чтобы изменить ситуацию по существу.

После возвращения из Швеции спикер планирует обсудить ситуацию с контролером по правам ребенка Эдитой Жёбене.

После насилия над ребенком в Кедайняй, которое закончилось его смертью, в Сейме планируется созвать внеочередную сессию для принятия изменений к закону о защите прав ребенка. Новую редакцию закона подготовило министерство социальной защиты и труда.

BNS
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