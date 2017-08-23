Спецпредставитель США Волкер надеется на перемирие в Восточной Украине



Об этом прибывший в Литву дипломат заявил вскоре после своей первой встречи с представителем Кремля Владиславом Сурковым.

"Это была первая встреча и, полагаю, что она была конструктивной. У меня была возможность услышать о некоторых перспективах России и самому изложить некоторые наши перспективы", - отметил он в интервью агентству BNS во вторник.

"Дело, относительно которого мы договорились, это, думается, нынешнее положение. Status quo ни для кого не хорошо: это не хорошо ни для русских, ни для украинцев, ни для народа Донбасса. Это сейчас просто гуманитарная трагедия. И нам действительно нужно попробовать это изменить, и, считаю, мы договорились делать всё, что можем, дабы попытаться это изменить", - подчеркнул американский дипломат.

"Мы также говорили о Минском процессе. Минские соглашения очень важны и их необходимо реализовать, но сейчас мы очутились в тупике. Просто застряли в круге. Нам нужно освежить оценку, как увеличить безопасность для проживающих в Украине людей. И это позволило бы, как мы надеемся, вывести российские силы и продолжить политический процесс, который обеспечил бы, чтобы люди там поверили в демократическую систему и чувствовали себя в ней комфортно", - сказал дипломат.

"Таким образом, я считаю, что мы обсудили все наиболее важные вопросы и договорились ещё раз встретиться через пару недель, возможно, через месяц. Мы договорились снова встретиться, чтобы продолжить, а сейчас я чётко дал понять, что мы полностью поддерживаем Нормандский формат и Минские соглашения", - заключил Волкер.

В Нормандском формате участвуют Франция, Германия, Россия и Украина.

"Есть одна специфическая вещь, которой на встрече с господином Сурковым мы не уделяли много времени, но я знаю, что она занимает очень важное место в повестке дня Нормандского процесса. Это - перемирие в связи с началом сезона нового учебного года, чтобы мы могли придать перемирию новый импульс. Похоже, что это очень хорошая идея, и мы действительно полностью её поддержим, и я надеюсь, что стороны смогут это сделать. Это соответствует идее, что мы должны улучшить состояние безопасности, чтобы могли перейти к политическому процессу, который так заботит Россию", - констатировал дипломат.

К.Волкер также утверждал, что США ещё не определились относительно поставок оружия Украине и добавил, что этот вопрос в настоящее время весьма активно обсуждается в Вашингтоне.