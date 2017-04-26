Совет Европы по инициативе литовцев осудил преследование геев в Чечне

По инициативе литовских парламентариев Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила преследование геев в Чечне и призвала провести расследование.

Текст резолюции представили действующей в Страсбурге организации члены Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис и Кястутис Масюлис.

"Последние сообщения о возможных похищения членов общины ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), их тайном помещении в заключение, пытках и убийствах без суда в Чечне - это новый вызов Совету Европы; организуемое государством массовое преследование определенной группы в связи с половой ориентацией вызвает большую озабоченность, ведь в стране-члене Совета Европы происходят массовые зверства. Это побуждает Совет Европы срочно предпринять действия и резолюцию, в которой указывается провести специальное расследование по этому вопросу", - говорится в резолюции.

Э.Зингерис сообщил BNS, что представители различных партий единогласно одобрили резолюцию. Он отметил, что ситуацию депутатам в Страсбурге представили парламентариям правозащитники и журналисты из России.

"Мы видели гитлеровскую политику, это преступления против человечности. Меня особо потрясли рассказы российских демократов о том, что сами семьи убеждают убивать своих детей", - сказал BNS Э. Зингярис.

Он отметил, что организации сексуальных меньшинств просят Евросоюз приютить скрывающихся гомосексуалистов.