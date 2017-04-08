Социал-демократы избирают нового председателя партии

Таким образом они изберут нового лидера, который заменит Альгирдаса Буткявичюса.

В субботу завершился первый тур выборов и уже прояснилось что во второй тур прошли Гинтаутас Палуцкас и Миндаугас Синкявичюс. Второй тур выборов пройдет 28-29 апреля.

Неофициальные результаты голосования:

Гинтаутас Палуцкас - 3912

Миндаугас Синкявичюс - 3473

Андрюс Палёнис - 885

Артурас Скарджюс - 264

Мантас Варашка - 188

В общей сложности партия объединяет 20 388 членов.

Выборы считаются состоявшимися, если в них участвовало не менее трети членов партии. Так как за 2 дня, не считаю субботы, к урнам пришло 7 874 социал-демократа, то выборы считаются состоявшимися. Окончательная явка пока неизвестна.

Впрочем, выборы не прошли гладко. Так в Молетском районе люди обращались с жалобами, что на месте голосования были посторонние люди в охотничьей униформе. Столы на участке были укрыты трофеями. Кроме того, урна для голосования находилась под ногами председателя Генрикаса Савицкаса, а голосовать можно было только после передачи бюллетеней председателю в руки.

В общей сложности в выборах участвовало 5 кандидатов, свои кандидатуры не выставили такие известные политики, как Зигмантас Бальчитис и Вилия Блинкявичюте.