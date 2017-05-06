Социал-демократов предупредили из-за рубежа в связи с Трудовым кодексом

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ru.DELFI.lt
суббота, 6 мая 2017 г. 17:22
Социал-демократическая партия Литвы в субботу провела съезд, в ходе которого принял все полномочия избранный председатель Гинтаутас Палуцкас. В ходе съезда литовские соцдемы услышали в свой адрес предупреждение со стороны Партии европейских социалистов Конрада Голот.
© DELFI / Andrius Ufartas

Оно заключалось в том, что такие проекты как Трудовой кодекс перечеркивают доверие к левым со стороны общества. К.Голота - советник Партии европейских социалистов по Центральной и Восточной Европе

"Ваша партия, правительство добилось большого успеха, однако иногда принимаются противоречивые решения. Я имею в виду Трудовой кодекс", - сказал К.Голота.

Он напомнил о польском опыте: "В годы экономического кризиса, который начался в 2008 году, мы были чемпионами Европы. У нас не было кризиса, мы все время росли. У нас тоже был либерализован Трудовой кодекс(...) Цена, которую заплатило общество заключалась в том, что зарплаты не росли уже несколько лет. Очень резко стало больше работающих не все время", - сказал он.

По его словам, это подтолкнуло экономический рост, но не общество, которое почувствовало себя небезопасно. Тогда поляки стали голосовать за популистов.

"Ярослав Качиньский это тот популист, который больше всего выиграл в этой ситуации", - заявил он.

Я.Качиньский руководит партией "Право и справедливость", которая смогла получить большинство в парламенте, а ее представитель Анджей Дуда занял пост президента.

Польские социалдемократы практически исчезли из политической системы Польши, сама страна постоянно конфликтует с Еврокомиссией в связи с тем, что Польша не придерживается свободы слова, и по другим, большей частью ценностным, вопросам.

DELFI напоминает, что социал-демократы под руководством Альгирдаса Буткявичюса приняли новый Трудовой кодекс, который ряд экспертов и политиков расценивает как благоприятный для бизнеса, который хочет иметь возможность проще увольнять сотрудников в кризисные периоды.

После проигранных выборов в Сейм социал-демократы вновь оказались в правящей коалиции с Союзом крестьян и зеленых Литвы, однако постепенно меняют риторику и говорят о гибкости трудовых отношений и балансе безопасности.

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