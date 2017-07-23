Социал-демократ Синкявичюс считает, что нужно остаться в коалиции

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BNS
воскресенье, 23 июля 2017 г. 15:20
Министр сельского хозяйства Миндаугас Синкявичюс утверждает, что партия социал-демократов должна остаться в правящей коалиции с "крестьянами" и призывает однопартийцев сменить эмоциональные речи на переговоры по вопросам общей повестки дня.
Mindaugas Sinkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы должны стремиться к стабильности в государстве, не руководствоваться эмоциями, не разыгрывать какие-то обиды, а разговаривать, вести переговоры и договориться", - сказал в интервью BNS М.Синкявичюс.

"Хотелось бы не только эмоциальных речей, что нас не слышат, но большей активности. Если мы хотим быть заметными, то фракция и председатель должны генерировать вопросы политической повестки дня, в первую очередь, в сфере социальной справедливости", - добавил он.

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М.Синкявичюс говорит, что в данный момент чувствует недостаток более активной позиции фракции социал-демократов в Сейме.

Такая позиция министра расходится с риторикой председателя соцдемов Гинтаутаса Палуцкаса, который в этом году одолел М.Синкявичюса в ходе прямых выборов лидера партии.

По инициативе Г.Палуцкаса, руководство социал-демократической партии призвало региональные отделения высказать до середины сентября свое мнение о перспективах коалиционного соглашения с Союзом крестьян и зеленых Литвы. Лидер партии заявил, что лично поддерживает выход из коалиции, поскольку, по его мнению, "крестьяне" игнорируют позицию соцдемов.

После получения мнения отделений, решение будет принимать совет партии, в который входит порядка 250 ее членов.

По словам М.Синкявичюса, предвзятая позиция лишь вредит переговорам, а выход из коалиции только поможет проложить дорогу к власти своим традиционным конкуренткам - консерваторам.

"Нужно меньше эмоций, а больше трезвого ума. Я думаю, что за лето все отдохнут и начнут более объективно взвешивать аргументы "за" и "против". Я думаю, что аргументов "за" будет больше. Хлопать дверьми легко, но нужно подумать о том, что будет дальше", - говорил министр.

Социал-демократы инициировали опрос в отделениях после того, как "крестьяне" договорились с консерваторами по реформе лесничеств. М.Синкявичюс полагает, что отсутствие согласия в вопросе лесничеств было лишь поводом, но не причиной рассуждений по поводу выхода из коалиции.

Фракция "крестьян" в Сейме Литвы имеет 56 представителей, в рядах социал-демократов работает 19 парламентариев. Социал-демократы делегировали трех министров, кроме руководства Министерством сельского хозяйства им также принадлежат руководящие посты в Министерстве иностранных дел и Министерстве юстиции.

BNS
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