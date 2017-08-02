Соцдемы предлагают ввести льготный НДС на продукты питания и прогрессивные налоги

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BNS
среда, 2 августа 2017 г. 16:49
Партнеры по правящей в Литве коалиции - социал-демократы предлагают в будущем ввести льготный тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на основные пищевые продукты и вновь предлагает ввести прогрессивные налоги, заявил староста фракции Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) в сейме Андрюс Палёнис.
© DELFI

"Мы хотим обсудить льготы НДС. Это необязательно с 2018 года, мы должны учитывать не только рост доходов людей, но и торможение роста цен - нужно начать обсуждение НДС на основные пищевые продукты", - заявил в среду А. Палёнис журналистам после заседания политсовета коалиции.

По его словам, социал-демократы не одобряют предложение "аграриев" по повышению детских пособий путем отказа от дополнительного не облагаемого налогами размера доходов, хотят, чтобы "детские деньги" составляли около 100 евро.

"Если мы не можем сделать это в 2018 году, то могли бы взять обязательства по повышению этой денежной суммы ежегодно и достижениях этих 100 евро", - сказал А. Палёнис.

Социал-демократы также предлагают вернуть бесплатное питание для учеников начальной школы и ввести прогрессивное налогообложение.

BNS
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