Сквернялису предложили больше не шутить на тему партнерства

"Хотя Гинтаутас и высказался в пользу партнерства, может тут есть какая-то ревность, я не понимаю, думаю, что буду сотрудничать со всеми лидерами по политическим партиям, буду делать это и в будущем", – пошутил 25 апреля в эфире телепередачи "Панорама" Сквернялис. Так он прокомментировал свое решение встретиться с лидером консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом, а не Палуцкасом.

О партнерстве Сквернялис упомянул во время телепередачи на телевидении Lietuvos rytаs "Литва в прямом эфире". Когда ведущая Дайва Жеймите спросила, почему премьер-министр так бурно реагирует на Палуцкаса, почему не нашел для него времени, а с Ландсбергисом встретился, Сквернялис ответил:

"Не надо устраивать сцены ревности. Были заявления Гинтаутаса о том, что он выступает за партнерство, не стоит ревновать".

24 апреля Палуцкас повторил, что он выступает за то, чтобы узаконили однополое партнерство.

"Я - за, я уверен, и партия - за, поскольку это наши ценности, это есть в программе партии. Но партнеры по коалиции - против, несмотря на то, что Сквернялис говорил, что он - за, но большая часть фракции против", – сказла Палуцкас о партнерстве и написании фамилий при помощи не только букв литовского алфавита.

Что означают шуточки Сквернялиса на тему партнерства между однополыми партнерами, в пользу которого он раньше выступал?

"Мы рады, что премьер не забывает об этой теме. Мы желаем ему не шутить на эту тему, а предпринять проактивные шаги в правительстве, предложив благоприятные проекты законов или поддержав такие проекты, которые помогут узаконить не только партнерство между разнополыми лицами, но и однополые партнерские отношения", – сказал DELFI представитель Литовской лиги геев Томас-Витаутас Раскявичюс.

Он напомнил, что Литва - одна из шести стран ЕС, в которой однополые партнеры никак не могут узаконить свои отношения.

В августе 2016 года во время дискуссии "Знаю, кого выбираю" положительно о законе об однополом партнерстве высказались и Ландсбергис, и Сквернялис.

"Как настоящий консерватор, услышав такой вопрос, я должен испугаться. Нет, я за партнерские отношения, я думаю, что пришло время, думаю, новый парламент или наша коалиция принесет в парламент этот вопрос, и мы его примем", – сказал тогда Ландсбергис.

Однако после этого его заявления на него ополчились однопартийцы, поэтому ему пришлось смягчить свою позицию. А Сквернялис не отступал.

"Я придерживаюсь этой линии, но это мое мнение. Никогда, никакое государство не могло регулировать отношения людей - как и кого любить. Но есть момент, когда подходят к юридическим вопросам, которые сегодня не решены, поэтому я думаю, что мы должны юридически отрегулировать этот вопрос", – сказал тогда Сквернялис.

В отличие от Сквернялиса, лидер Литовского союза крестьян и "зеленых" Рамунас Карбаускис не одобряет однополое партнерство.