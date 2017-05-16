Сквернялис видит резервы для повышения пенсий со следующего года

 (6)
ELTA
вторник, 16 мая 2017 г. 15:52
Правительство Литвы вместе с вехами налоговой реформы намерено предложить также меры для борьбы с тенью, сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис, упомянув и о возможности в следующем году повысить пенсию по старости.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Работа в "тени" - это одна из самых насущных проблем, поэтому мы в ближайшее время представим вехи налоговой реформы и будем решать вопрос, связанный с оплатой труда людей с минимальными и средними зарплатами. Через налоговые и финансовые меры мы будем действовать так, чтобы людям было невыгодно оставаться в "тени", - сказал в интервью LRT Сквернялис, заметив, что много внимания будут уделять внедрению современных информационных систем для облегчения процедуры уплаты налогов.

На вопрос, есть ли возможность улучшить положение пенсионеров, глава правительства ответил, что это зависит от показателей экономики страны, но они дают возможность надеяться, что пенсии могут увеличится с 1 января 2018 года.

"Конечно: если мы сохраним заданное направление, продолжим структурные реформы, сможем сохранить хорошее инвестиционное окружение, и прогноз останется тем же - пока оно есть, что наш ВВП будет расти и можем надеяться на 3% рост - это связано с ростом экономики, если такие тенденции сохранятся, а я не сомневаюсь, что так и будет", - сказал премьер.

С января 2017 года пенсии увеличились примерно на 20 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Сквернялис видит резервы для повышения пенсий со следующего года (6)

Сквернялис видит резервы для повышения пенсий со следующего года
Правительство Литвы вместе с вехами налоговой реформы намерено предложить также меры для борьбы с тенью, сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис, упомянув и о возможности в следующем году повысить пенсию по старости.

Политолог: визит главы Пентагона в Литву – сигнал для России и Беларуси (34)

Jamesas Mattisas
Недавний визит министра обороны США Джеймса Меттиса в Литву - это сигнал для Москвы, говорящий о том, что любые действия, направленные против суверенитета стран Балтии получат жесткий отпор, утверждает политолог Мариуш Антонович.

Азербайджан и Запад: между нефтью и правами человека (3)

Азербайджан и Запад: между нефтью и правами человека
Солнечный кавказский Азербайджан знаменит своими гранатами, яркой культурой, нефтью и ... политзаключенными.

Бастис продолжает требовать возбудить дело на сотрудников ДГБ (8)

Mindaugas Bastys
Член Социал-демократической фракции Сейма Литвы Миндаугас Бастис продолжает обжаловать действия прокуроров, которые решили не возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников Департамента госбезопасности (ДГБ), и со своим адвокатом готовит материалы для разбирательства в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

Министр обороны Литвы: учения "Запад" вызывают беспокойство из-за отработки атак против НАТО (198)

During the Zapad 2013 training
Военные учения России и Беларуси "Запад", которые состоятся в сентябре, вызывают обеспокоенность из-за того, что в их ходе будут симулироваться действия против блока НАТО, говорит литовский министр обороны Раймундас Кароблис.
Facebook друзья
Rambler's Top100