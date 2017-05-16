Сквернялис видит резервы для повышения пенсий со следующего года

"Работа в "тени" - это одна из самых насущных проблем, поэтому мы в ближайшее время представим вехи налоговой реформы и будем решать вопрос, связанный с оплатой труда людей с минимальными и средними зарплатами. Через налоговые и финансовые меры мы будем действовать так, чтобы людям было невыгодно оставаться в "тени", - сказал в интервью LRT Сквернялис, заметив, что много внимания будут уделять внедрению современных информационных систем для облегчения процедуры уплаты налогов.

На вопрос, есть ли возможность улучшить положение пенсионеров, глава правительства ответил, что это зависит от показателей экономики страны, но они дают возможность надеяться, что пенсии могут увеличится с 1 января 2018 года.

"Конечно: если мы сохраним заданное направление, продолжим структурные реформы, сможем сохранить хорошее инвестиционное окружение, и прогноз останется тем же - пока оно есть, что наш ВВП будет расти и можем надеяться на 3% рост - это связано с ростом экономики, если такие тенденции сохранятся, а я не сомневаюсь, что так и будет", - сказал премьер.

С января 2017 года пенсии увеличились примерно на 20 евро.