Об этом он заявил после состоявшейся в понедельник вечером встречи с лидером польской правящей партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским. Литовский премьер утверждает, что Я.Качиньский "видит Литву как стратегическое дружественное государство". Он сказал, что на встрече представил информацию о положении польского нацменьшинства в Литве, поскольку сейчас, по словам премьера, проблемы возникают из-за неверных интерпретаций. "Некоторые стереотипы сегодня, возможно эмоционально не позволяют совершить перезагрузку. Он мог из первых уст услышать о ситуации польского нацменьшинства. Сейчас есть большая возможность решить проблемы", - сказал в интервью в Варшаве премьер. Он представил данные о том, что в Литве самая крупная сеть польских школ за пределами Польши, Литва - единственная зарубежная страна, где предоставлена возможность получить образование на польском языке от детского сада до университета, а финансирование школ нацменьшинство на 20% выше, чем литовских. С.Сквернялис также представил решение литовского правительства транслировать в районах юго-восточной Литвы, плотно заселенных поляками, польские телеканалы и решения вильнюсских властей о статусе польских школ. Глава правительства отметил, что в Польше щепетильным остается вопрос о написании польских фамилий в литовских документах удостоверения личности. Сейчас в литовском парламенте рассматриваются несколько законопроектов по поводу возможности написания в паспортах букв w, q и x, которых нет в литовском алфавите. Сам премьер поддерживает это решение, однако не ясно, получит ли оно достаточную поддержку в Сейме. По словам С. Сквярнялиса, в Польше до сих пор помнят историю о том, как предложение узаконить написание польских фамилий с буквами оригинала было отклонено во время последнего визита президента Польши в Литву Леха Качиньского в 2010 году. Л. Качиньский погиб, а Я. Качиньский является его братом. С. Сквярнялис, со своей стороны, передал Я. Качиньскому беспокойство литовцев Польши по поводу положения в сфере образования - местные общины в Сейнах и Пунске ощущают нехватку литовских учебников, закрываются литовские школы, некачественно готовятся экзамены по литовскому языку. На встрече обсуждались и разногласия Варшавы с Брюсселем. ЕС грозит Польше санкциями за противоречивую судебную реформу и отказ принимать беженцев. С. Сквярнялис утверждает, что Я. Качиньский представил ему судебную реформу, которая, по мнению критиков, предоставляет слишком широкие полномочия министру юстицию и снижает независимость судей. "Я интересовался судебной реформой. Господин Я. Качиньский юрист, я тоже юрист. Аргументы понятны, ясны, очень конкретно изложены через призму правовой теории и практики, мы обсуждали уголовный процесс, Уголовный кодекс, его применение. Сейчас я не могу комментировать диалог Польши с Еврокомиссией, он напряженный. Они (Польша) представляют аргументы в пользу того, что эту судебную реформу нужно осуществить", - сказал литовский премьер. Во вторник утром С. Сквернялиса приняла польский премьер Беата Шидло, позднее к ним присоединился и латвийский премьер. На этих встречах обсуждаются двухсторонние отношения, вопросы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, обороны. Литве важна поддержка Польши в деле синхронизации системы электропередачи с Западной Европой и давлении на Белоруссию по вопросу безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС.

