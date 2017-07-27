Сквернялис: в оппозиции социал-демократам придется хуже

Отделения социал-демократической партии начали обсуждать возможность дальнейшего участия в коалиции с "крестьянами", тут же появилась информация о том, что "крестьяне", возможно, договорились о коалиции с Избирательной акцией поляков Литвы-Союзом христианских семей (ИАЛП-СХС).

Вернувшийся из отпуска в Испании в Литву премьер-министр Саулюс Сквернялис уверяет, что видит коалицию, а не ее остатки. В передаче "В центре внимания" на LRT он говорил о будущем коалиции.

– Наверное, не надо быть большим знатоком в политической сфере, чтобы понять, что две трети отделений соцдемов не одобрят пребывание партии в коалиции. Похоже, уход соцдемов из коалиции просто неоформленный факт. Вы с этим согласны?

– Можно делать такие предположения. Заявления лидера соцдемов после принятия закона о лесе, что коалиция не имеет смысла, выбранное направление, разговоры об опросах в отделениях, затягивание решения вопроса до осени, ясно показывают, что может быть принято такое решение. (...)

– Вы считаете, что есть вероятность, что фракция останется, если партия решит уйти из коалиции.

– Мне сложно делать прогнозы относительно того, что происходит внутри партии. (...) Я не исключаю такой вариант, что часть соцдемов все же присоединится и останется в составе правящей коалиции.

– Но Вы наверное согласитесь, что лояльность партии - одна из существенных ценностей. Вы думаете, что если партия уйдет из коалиции, ее члены могут поступить иначе? Они рискуют политическим будущим, ведь им не дадут мест в следующий раз в избирательном списке.

– Депутаты не сомневаются в том, что коалиция имеет смысл. Мы постоянно работаем – и в коалиционном совете, и во фракции. Нам лишь нужно решение заранее – чтобы партнеры высказали свою волю и можно было говорить о повестке для на осеннюю сессию.

– У Вас есть план Б?

– На следующей неделе мы встречаемся на совете коалиции, который обладает определенными полномочиями, мы надеемся услышать их приоритеты на осенней сессии, чтобы вместе принимать решения. У нас есть нормальная просьба - чтобы решение о коалиции было принято до осени. Если увидим, что такого решения нет или процесс имитируют, то будем искать план Б.

– Что касается социал-демократов, что, по Вашему мнению, диктует нежелание партии, оставаться в составе коалиции? Это инстинкт самосохранения "низших" слоев партии, считающих, что место "младшего брата" продолжает уничтожать партию как политическую силу, или амбиции из-за Вашего ультиматума в связи с 10 сентября?

– Это естественная просьба принять решение до установленной даты. Пусть отделения выскажут свое мнение.

– Как раз сейчас 6–7 отделений собрались и высказывают свое мнение. Если 6, то 4 – за выход, 2 – за то, чтобы остаться, если 7, то 5 – за выход, 2 – за то, чтобы остаться и то с условиями. По моим данным, только Йонавское отделение, высказывается за то, чтобы остаться в коалиции. Все остальное – вопрос времени. Так какой этот план Б?

– Это определит многое: амбиции, нежелание быть "младшим", но это реально – после выборов так сложилось, что соцдемы, получившие 17 мандатов, стали младшим братом в коалиции, но их не дискриминируют. Другой вариант, что касается плана Б – они могут стать младшим партнером в оппозиции. Это для партии будет еще хуже.