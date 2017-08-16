Сквернялис: точно предложат выйти из коалиции

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ru.DELFI.lt
среда, 16 августа 2017 г. 15:18
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что он уверен в том, что социал-демократы teigė esąs tikras, kad iš socialdemokratų nuskambės siūlymas trauktis iš valdančiosios koalicijos, ir nelaukiant fakto jau svarsto apie galimas alternatyvas, kurios tokiu atveju padėtų užtikrinti stabilumą valstybėje.
Saulius Skvernelis, Mindaugas Jackevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Это должны обсудить политологи и аналитики, но я абсолютно не сомневаюсь, что Совет примет такое решение, если знать настрой председателя партии и его действия, которые происходят. Точно будет предложение выйти из коалиции", - сказал Сквернялис, комментируя DELFI проект "Самые влиятельные".

В интервью DELFI премьер сказал, что не сомневается в том, что будет такое предложение, однако не стал предполагать, каким будет окончательное решение, но не намерен ждать, когда о нем сообщат.

"Мы не можем ждать и не будем ждать, когда нас поставят перед фактом. Мы должны делать все, что связано со стабильностью правительства и государства, чтобы избежать политического кризиса. Поэтому я думаю, что мы должны найти или новых партнеров, если это потребуется, или по крайней мере заручиться поддержкой нужного количества депутатов, чтобы можно было успешно работать во время осенней сессии, а дальше посмотрим, какие будут варианты – правительство меньшинства, новая коалиция, та же коалиция с соцдемами, все пока возможно", - сказал Сквернялис.

На вопрос о переговорах с лидером консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом и Избирательной акцией поляков Литвы, глава правительства признал, что важно достигнуть соглашения в вопросе важнейших реформ.

"Точно также я веду переговоры и с председателем либералов Ремигиюсом Шимашюсом, с теми же членами фракции социал-демократов", - сказал Сквернялис.

Сквернялис сказал, что пост премьер-министра - не работа его мечты, он выполняет обязательства перед избирателями, однако при первой же возможности он уходить с поста не намерен.

"Точно я не из тех, кто хлопает дверью. Хочется все сделать. Если будет так, что мы увидим, что не можем больше ничего сделать, значит, у правительства нет поддержки в парламенте, тогда однозначно надо принимать такое решение, иначе не может быть", - сказал Сквернялис.

Однако нынешняя ситуация, по его словам, еще не такая.

"Мы точно не ищем компромисса с теми, кто представляет себе политику как представление своих интересов через криминальную призму. Все остальное – поиск компромиссов, договоренностей нужно, я готов работать", - сказал Сквернялис.

Он признал, что допускает ошибки, "видно по неопытности".

"Наверное, самый большой недостаток и ошибка - незнание политической конъюнктуры, закулисных течений. Надо, наверное, больше работать, работать индивидуально с партнерами в политике, в коалиции, в оппозиции, и иногда, быть может, не рассчитывать на быстрый результат. Если видишь, что можно застрять, лучше что-то делать поэтапно, несмотря на то, что хочется добиться максимального результата и ориентироваться на результат, тут максимализм, наверное, иногда во вред", - сказал Сквернялис.

Сквернялис не сказал, будет ли он участвовать в президентских выборах 2019 года.

"Я сейчас хочу одного – успешно осуществить программу правительства. Придет время, когда мы - каждый из политиков, должны будем сделать выбор, и это будет сделано", – сказал он.

Однако он заметил, что предвыборная кампания уже началась, и это мешает.

"Я вижу многих политиков, которые жаждут стать следующим президентом страны, всем желаю удачи. (…) Еще довольно много времени – до выборов, жаль, что начавшаяся кампания уже мешает – видно это естественное желание оппонентов, коллег нанести удар по потенциальным соперникам в том числе и по их рейтингам, но такова жизнь", - сказал Сквернялис.

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