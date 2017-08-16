Сквернялис: точно предложат выйти из коалиции

"Это должны обсудить политологи и аналитики, но я абсолютно не сомневаюсь, что Совет примет такое решение, если знать настрой председателя партии и его действия, которые происходят. Точно будет предложение выйти из коалиции", - сказал Сквернялис, комментируя DELFI проект "Самые влиятельные".

В интервью DELFI премьер сказал, что не сомневается в том, что будет такое предложение, однако не стал предполагать, каким будет окончательное решение, но не намерен ждать, когда о нем сообщат.

"Мы не можем ждать и не будем ждать, когда нас поставят перед фактом. Мы должны делать все, что связано со стабильностью правительства и государства, чтобы избежать политического кризиса. Поэтому я думаю, что мы должны найти или новых партнеров, если это потребуется, или по крайней мере заручиться поддержкой нужного количества депутатов, чтобы можно было успешно работать во время осенней сессии, а дальше посмотрим, какие будут варианты – правительство меньшинства, новая коалиция, та же коалиция с соцдемами, все пока возможно", - сказал Сквернялис.

На вопрос о переговорах с лидером консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом и Избирательной акцией поляков Литвы, глава правительства признал, что важно достигнуть соглашения в вопросе важнейших реформ.

"Точно также я веду переговоры и с председателем либералов Ремигиюсом Шимашюсом, с теми же членами фракции социал-демократов", - сказал Сквернялис.

Сквернялис сказал, что пост премьер-министра - не работа его мечты, он выполняет обязательства перед избирателями, однако при первой же возможности он уходить с поста не намерен.

"Точно я не из тех, кто хлопает дверью. Хочется все сделать. Если будет так, что мы увидим, что не можем больше ничего сделать, значит, у правительства нет поддержки в парламенте, тогда однозначно надо принимать такое решение, иначе не может быть", - сказал Сквернялис.

Однако нынешняя ситуация, по его словам, еще не такая.

"Мы точно не ищем компромисса с теми, кто представляет себе политику как представление своих интересов через криминальную призму. Все остальное – поиск компромиссов, договоренностей нужно, я готов работать", - сказал Сквернялис.

Он признал, что допускает ошибки, "видно по неопытности".

"Наверное, самый большой недостаток и ошибка - незнание политической конъюнктуры, закулисных течений. Надо, наверное, больше работать, работать индивидуально с партнерами в политике, в коалиции, в оппозиции, и иногда, быть может, не рассчитывать на быстрый результат. Если видишь, что можно застрять, лучше что-то делать поэтапно, несмотря на то, что хочется добиться максимального результата и ориентироваться на результат, тут максимализм, наверное, иногда во вред", - сказал Сквернялис.

Сквернялис не сказал, будет ли он участвовать в президентских выборах 2019 года.

"Я сейчас хочу одного – успешно осуществить программу правительства. Придет время, когда мы - каждый из политиков, должны будем сделать выбор, и это будет сделано", – сказал он.

Однако он заметил, что предвыборная кампания уже началась, и это мешает.

"Я вижу многих политиков, которые жаждут стать следующим президентом страны, всем желаю удачи. (…) Еще довольно много времени – до выборов, жаль, что начавшаяся кампания уже мешает – видно это естественное желание оппонентов, коллег нанести удар по потенциальным соперникам в том числе и по их рейтингам, но такова жизнь", - сказал Сквернялис.