Сквернялис рассержен: ЛСКЗ вызывает серьезные сомнения

У правительства были иные планы: оно намеревалось подготовить план реформы всего высшего образования, поэтому просило Комитет подождать с принятием таких решений. Однако, кажется, Комитет на эту просьбу не отреагировал.

"Решение парламентского Комитета науки и образования, одобряющее объединение университета им. Витаутаса Великого с Литовским эдукологическим университетом - это не что иное, как отчаянная попытка спасти университет, который по сути давно дискредитировал как профессию учителя, так и всю нашу систему образования в стране", - написал в фейсбуке Сквернялис.

"Скажу больше: после сегодняшнего решения комитета у меня возникают серьезные сомнения в связи с тем, не была ли идея ЛСКЗ о переменах, о которой было заявлено перед выборами, красивым и манящим предвыборным лозунгом. У меня также возникают серьезные сомнения в связи с тем, что удастся осуществить другие необходимые для страны реформы", - сказал Сквернялис.

В политических кулуарах давно говорят, что реформа высшего образования может стать взрывным фактором, поскольку в этом вопросе мнение членов правительства и парламента кардинально разнится.

В этом вопросе Сквернялис может обратиться за помощью к оппозиции.

Однако лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис также возмущен решением комитета и послал к черту как премьер-министра, так и рабочую группу, которая по запросу правительства должна подготовить реформу высшего образования.

"Иди к черту, премьер. И рабочая группа по реформе высшего образования может идти к черту. Туда же могут идти и эксперты. Уважаемые присяжные, Комитет науки и образования одобрил объединение университета им. Витаутаса Великого с Литовским эдукологическим университетом. Министра с планом ознакомили сегодня утром. Премьера не ознакомили вообще", - сказал Ландсбергис.

"Какая связь между правительством и предложениями Рамунаса Карбаускиса и Эугениюса Йовайши? Могу сказать, только никому не говорите – никакой. А у министра серьезная головная боль - как работать дальше, если даже в комитете нет доверия. Есть другой вопрос – РАБОТАТЬ ЛИ дальше", - поднял вопрос политик.

Между тем, решение об объединении университета им. Витаутаса Великого с Литовским эдукологическим университетом одобрили 7 членов парламентского Комитета науки и образования, 3 воздержались. Далее этот проект будут обсуждать в парламенте. Стоит отметить, что этот проект в парламенте формально даже не был представлен, это значит, что он даже не прошел первую стадию принятия.

Между тем рабочая группа, созданная правительство, которую возглавляет министр науки и образования Юргита Петраускене, договорилась о том, что в Литве должны остаться университетские вузы трех типов: классический университет широкого профиля, технологический университет и специализированная академия. Последние два типа должны быть частью университета широкого профиля. Петраускене считала, что в данный момент не должны приниматься решения об объединении университетов.

Председатель парламентского комитета Йовайша, который с 1977 до 2016 года работал в Литовском эдукологическом университете, сказал, что не видит никаких противоречий и проблем. По его мнению, это не противоречит всей реформе вузов, поскольку сама реформа может проходить на базе добровольности: якобы университеты сами добровольно начнут объединяться, и действия правительства не потребуются.

"Я думаю, это объединение побудит и другие университеты искать себе партнеров", - сказал Йовайша.

На вопрос, не казалась ли разумной просьба премьер-министра повременить, Йовайша отметил, что этот вопрос фракция не обсуждала.

"Ну, видите, этот вопрос фракция не обсуждала и не решали, ждать или нет", - сказал депутат.