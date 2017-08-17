Сквернялис рад переезжающим в Литву украинцам

"Жители некоторых государств, в том числе и Украины, воспользовавшись различными возможностями, прибывают на работу в Литве. Это тоже совсем неплохо, так как обеспечивается нехватка в потребности рабочей силы, они здесь создают продукцию и платят налоги. Разумеется, основная цель и желание - чтобы не уезжали и вернулись как можно больше", - сказал в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas С.Сквернялис.

Он отметил при этом, что основные правовые акты по контролю миграции в ближайшем времени пересматриваться не будут.

В Литве этим летом был зафиксирован скачок иммиграции: в июне-июле в страну прибыл 5701 человек – на 57% больше, чем год назад, когда в Литву в общей сложности прибыло 3639 иммигрантов, которые собирались здесь поселиться на срок не менее года либо постоянно.

По данным статистиков, за семь месяцев года вернувшиеся на родину граждане Литвы составляли 63% всех иммигрантов.

При этом масштабы эмиграции из Литвы не снижаются и стали даже выше прошлогодней. За весь прошлый год в страны Западной Европы из Литвы уехало около 30 тыс. человек, а в этом году - уже более 21 тыс. жителей.