Сквернялис призывает Палуцкаса "вернуться в реальность"

BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 11:07
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что в ближайшее время не планирует встречаться с избранным на пост председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутасом Палуцкасом, и призывает последнего вернуться в реальность.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Новому председателю ЛСДП нужно осознать, кем он стал. Я понимаю большую радость в связи с победой на выборной должности, но это внутреннее дело Социал-демократической партии. В национальном масштабе ничего не произошло. Это не парламентские выборы, хотя, судя по риторике избранного председателя, кажется, что состоялись новые выборы в Сейм, сформировалось большинство, социал-демократы получили поддержку большинства избирателей. Возможно, нужно вернуться в реальность", - сказал С. Сквернялис во вторник в интервью радиостанции ЛРТ.

По его словам, риторика нового лидера партнеров по коалиции - социал-демократов должна измениться так, чтобы избегали выдвигать новые условия "аграриям". Нынешний премьер выдвинут Союзом крестьян и зеленых.

"Нужно вернуться в реальность, когда вернется, тогда сможем и поговорить", - добавил глава правительства.

Через несколько часов премьер сообщил журналистам в Сейме, что с Г. Палуцкасом можно будет встретиться, когда он официально станет председателем партии, будет сформировано новое правление, которое сформулирует позицию партии, если будут выдвигаться дополнительные условия "аграриям".

Г. Палуцкас был избран новым председателем ЛСПД в минувшие выходные. Уже понедельник он заявил, что намерен встретиться с лидерами Союза крестьян и зеленых и обсудить условия дальнейшего сотрудничества. Однако такая встреча не состоялась, а во вторник С. Сквернялис заявил, что в ближайшее время не планирует встречаться с ним.

BNS
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Политика

Сквернялис призывает Палуцкаса "вернуться в реальность"

Saulius Skvernelis
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что в ближайшее время не планирует встречаться с избранным на пост председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутасом Палуцкасом, и призывает последнего вернуться в реальность.

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