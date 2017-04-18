Сквернялис представил образ Литвы в таблицах

ru.DELFI.lt
вторник, 18 апреля 2017 г. 15:17
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 18 апреля представил отчет деятельности правительства, выясняются самые проблемные темы в литовском обществе: разобщение, неравенство доходов, самоубийства и эмиграция.
© DELFI / Karolina Pansevič

Сквернялис представил отчет, выполняя формальную функцию, поскольку на самом деле его правительство работает только с конца прошлого года. Однако по Уставу парламента, премьер должен представить отчет за прошлый год.

Согласно отчету, экономика Литвы растет несколько лет подряд, растет ВВП, снижается уровень безработицы. В 2016 г. рост ВВП составил 2,2%, в 2017 г. рост составит около 2,4-3%.

Užimtumo lygis Lietuvoje 2010-2016 m.
Užimtumo lygis Lietuvoje 2010-2016 m.
15-64 metų asmenų užimtumo lygis ES 2015 m.
15-64 metų asmenų užimtumo lygis ES 2015 m.

Двигатель роста экономики - потребление и восстанавливающийся экспорт. В Литве росла средняя зарплата, правда в Эстонии и Латвии средняя зарплата растет быстрее.

Однако видно, что литовское общество нездорово: не прекращается эмиграция, неравенство доходов одно из самых высоких в ЕС, число самоубийств по-прежнему очень велико, рождаемость слишком мала, распространен буллинг, достижения учеников неважные и все время ухудшаются.

В 2016 г. эмиграция была практически такой же, как в кризисном 2011 г. В прошлом году из Литвы уехало 50 333 жителя, в 2011 г. - 53 863 человек.

По словам Сквернялиса, для снижения разобщения и нищеты введут минимальную корзину расходов и все выплаты свяжут с этой величиной. Рождаемость планируют повышать за счет введения системы "детских денег".

По данным 2014 г., показатель здоровой жизни литовских женщин составляет − 61,7 лет − это немногим меньше среднего по ЕС (61,8 лет). Однако показатель здоровой жизни мужчин - всего 57,6 лет, это на 3,8 лет меньше среднего по ЕС.

Lietuvos moterų ir vyrų sveiko gyvenimo trukmė
Lietuvos moterų ir vyrų sveiko gyvenimo trukmė

Один из важнейших показателей психического здоровья общества - число самоубийств. В 2015 г. в Литве на 100 000 жителей пришлось 30,8 самоубийств, в 2016 г. (по предварительным данным) – 29,1.

Savižudybių dažnis Lietuvoje
Savižudybių dažnis Lietuvoje

В своем отчете, Сквернялис фактически отчитывался за деятельность прежнего правительства. Особой критики не было, возможно потому, что в прошлом году в Литве у власти были социал-демократы, которые являются партнерами по коалиции "крестьян".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Сквернялис представил образ Литвы в таблицах

Сквернялис представил образ Литвы в таблицах
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 18 апреля представил отчет деятельности правительства, выясняются самые проблемные темы в литовском обществе: разобщение, неравенство доходов, самоубийства и эмиграция.

Сквернялис: правительство не намерено облагать налогами пенсии (27)

Saulius Skvernelis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что правительство не намерено облагать налогами пенсии по старости, несмотря на то, что глава Соцмина Линас Кукурайтис на минувшей неделе упоминал о такой возможности.

Мэрия Шальчининкай: учения провоцируют враждебность к литовским полякам (90)

Мэрия Шальчининкай: учения провоцируют враждебность к литовским полякам
В пятницу самоуправление Шальчининского района назвало провокацией организованные министром внутренних дел Литвы Эймутисом Мисюнасом учения по противостоянию атаке диверсантов.

Премьер представит отчет: экономика растет, население сокращается (66)

Saulius Skvernelis
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник планирует представить парламенту отчет правительства, в котором будут представлены начатые дела возглавляемого им семнадцатого кабинета министров.

Президент: события в Северной Корее, Сирии представляют угрозу миру (93)

Dalia Grybauskaitė
Последние события в Северной Корее и Сирии создают международное напряжение и угрозу в мире, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с председателем парламента Китая Чжаном Дэцзяном в пятницу.
Facebook друзья
Rambler's Top100