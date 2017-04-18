Сквернялис представил образ Литвы в таблицах

Сквернялис представил отчет, выполняя формальную функцию, поскольку на самом деле его правительство работает только с конца прошлого года. Однако по Уставу парламента, премьер должен представить отчет за прошлый год.

Согласно отчету, экономика Литвы растет несколько лет подряд, растет ВВП, снижается уровень безработицы. В 2016 г. рост ВВП составил 2,2%, в 2017 г. рост составит около 2,4-3%.

Užimtumo lygis Lietuvoje 2010-2016 m.

15-64 metų asmenų užimtumo lygis ES 2015 m.

Двигатель роста экономики - потребление и восстанавливающийся экспорт. В Литве росла средняя зарплата, правда в Эстонии и Латвии средняя зарплата растет быстрее.

Однако видно, что литовское общество нездорово: не прекращается эмиграция, неравенство доходов одно из самых высоких в ЕС, число самоубийств по-прежнему очень велико, рождаемость слишком мала, распространен буллинг, достижения учеников неважные и все время ухудшаются.

В 2016 г. эмиграция была практически такой же, как в кризисном 2011 г. В прошлом году из Литвы уехало 50 333 жителя, в 2011 г. - 53 863 человек.

По словам Сквернялиса, для снижения разобщения и нищеты введут минимальную корзину расходов и все выплаты свяжут с этой величиной. Рождаемость планируют повышать за счет введения системы "детских денег".

По данным 2014 г., показатель здоровой жизни литовских женщин составляет − 61,7 лет − это немногим меньше среднего по ЕС (61,8 лет). Однако показатель здоровой жизни мужчин - всего 57,6 лет, это на 3,8 лет меньше среднего по ЕС.

Lietuvos moterų ir vyrų sveiko gyvenimo trukmė

Один из важнейших показателей психического здоровья общества - число самоубийств. В 2015 г. в Литве на 100 000 жителей пришлось 30,8 самоубийств, в 2016 г. (по предварительным данным) – 29,1.

Savižudybių dažnis Lietuvoje

В своем отчете, Сквернялис фактически отчитывался за деятельность прежнего правительства. Особой критики не было, возможно потому, что в прошлом году в Литве у власти были социал-демократы, которые являются партнерами по коалиции "крестьян".