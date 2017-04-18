Сквернялис: правительство не намерено облагать налогами пенсии

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BNS
вторник, 18 апреля 2017 г. 09:12
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что правительство не намерено облагать налогами пенсии по старости, несмотря на то, что глава Соцмина Линас Кукурайтис на минувшей неделе упоминал о такой возможности.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Это размышления министра в беседе со СМИ. Правительство не обсуждало и не будет обсуждать такой вопрос как налогообложение пенсий вообще", - сказал 18 апреля в интервью LRT Сквернялис.

На минувшей неделе на вопрос журналиста delfi.lt, стоит ли обложить налогами пенсии, министр ответил: "Вы задали серьезный вопрос. Если принять во внимание, какие у нас сейчас пенсии, то наверное, вы представляете, каким это было бы бременем. <...> Хорошо, принимаем это как предложение. В конце апреля, когда будем представлять предложения премьеру, предложим обсудить и это".

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На вопрос, можно ли предать эту информацию огласке (о том, что правительство обсудит вопрос налогообложения пенсий), министр уточнил: "Пока мы обсудим в Соцмине и представим, если увидим, что пришло время для этого, а если сейчас не время, то представим премьеру, когда настанет время для этого".

Позже Соцмин распространил сообщение, в котором сказано, что Кукурайтис на самом деле акцентировал, что налоги на пенсии были бы бременем для людей.

"Министр хочет успокоить всех сегодняшних и будущих пенсионеров нашей страны - в ближайшее время никто не намерен облагать налогами пенсии. Напротив – будут искать возможность повысить пенсии, помочь людям старшего возраста интегрироваться на рынке труда, развивать программы для людей старшего возраста", - сказано в пятничном пресс-релизе.

BNS
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