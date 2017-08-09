Сквернялис после заявления спикера парламента: никаких новых налогов не будет

В среду Пранцкетис в интервью Žinių radijаs сказал, что одобрил бы введение новых налогов, несмотря на непопулярность этого решения.

"Если взглянуть на историю, то многие страны не пересекли эту черту – не ввели налог на недвижимость, прогрессивные налоги, налоги на автомобили. Это было бы очень непопулярное решение, но необходимое, как и во многих странах. Да, я за", – сказал Пранцкетис.

По его словам, вопрос введения новых налогов должно решать правительство, однако его глава Сквернялис отреагировал на это жестко.

Он написал в фейсбуке: "Никакие новые налоги правительство не обсуждает и вводить не планирует. Точка".

9 августа Сквернялис сказал журналистам: "Правительство и я придерживаемся такой позиции - в 2018 г. не будет никаких новых налогов, мы на сегодняшний день должны привести в порядок имеющиеся налоги, особенно те, которые действуют неэффективно. Что касается будущих налогов, дополнительных налогов, правительство это не обсуждало и парламенту представлять не планирует".

Как известно, 3 августа правительство представило усовершенствованный вариант социальной и налоговой системы, в котором никакие новые налоги с 2018 г. не предусмотрены.