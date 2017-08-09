Сквернялис после заявления спикера парламента: никаких новых налогов не будет

 (3)
ru.DELFI.lt
среда, 9 августа 2017 г. 16:43
После того как спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что в стране необходимо ввести новые налоги,премьер-министр Саулюс Сквернялис ответил: никаких новых налогов не будет, и точка.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

В среду Пранцкетис в интервью Žinių radijаs сказал, что одобрил бы введение новых налогов, несмотря на непопулярность этого решения.

"Если взглянуть на историю, то многие страны не пересекли эту черту – не ввели налог на недвижимость, прогрессивные налоги, налоги на автомобили. Это было бы очень непопулярное решение, но необходимое, как и во многих странах. Да, я за", – сказал Пранцкетис.

По его словам, вопрос введения новых налогов должно решать правительство, однако его глава Сквернялис отреагировал на это жестко.

Он написал в фейсбуке: "Никакие новые налоги правительство не обсуждает и вводить не планирует. Точка".

9 августа Сквернялис сказал журналистам: "Правительство и я придерживаемся такой позиции - в 2018 г. не будет никаких новых налогов, мы на сегодняшний день должны привести в порядок имеющиеся налоги, особенно те, которые действуют неэффективно. Что касается будущих налогов, дополнительных налогов, правительство это не обсуждало и парламенту представлять не планирует".

Как известно, 3 августа правительство представило усовершенствованный вариант социальной и налоговой системы, в котором никакие новые налоги с 2018 г. не предусмотрены.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Премьеры Балтийских стран готовятся к переговорам по газу (1)

Премьеры Балтийских стран готовятся к переговорам по газу
Премьеры Литвы, Латвии и Эстонии на этой неделе попытаются договориться по общему рынку сжиженного природного газа (СПГ), чтобы иметь возможность получать финансовую помощь Евросоюза (ЕС).

Сквернялис после заявления спикера парламента: никаких новых налогов не будет (3)

Saulius Skvernelis
После того как спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что в стране необходимо ввести новые налоги,премьер-министр Саулюс Сквернялис ответил: никаких новых налогов не будет, и точка.

Варшава: обнародованные высказывания Сикорского и главы Orlen не отражают политику Польши (6)

Варшава: обнародованные высказывания Сикорского и главы Orlen не отражают политику Польши
Записанные тайно высказывания бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и тогдашнего главы нефтяной компании (НК) Orlen Яцека Кравеца об инвестициях в Мажейкский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) не отражают позицию нынешнего правительства Польши, заявила в среду Варшава.

Министр энергетики Польши: влияние России в Литве и Польше всё ещё велико (4)

Министр энергетики Польши: влияние России в Литве и Польше всё ещё велико
После того как польские СМИ обнародовали фрагменты тайно сделанной записи разговора тогдашнего министра иностранных дел Радослава Сикорского, в котором он призывает "повоспитать литовцев" относительно инвестиций Польши в литовский нефтеперерабатывающий завод в Мажейкяй, нынешний министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский заявил, что это свидетельствует о сильном влиянии России в Литве и Польше.

Спикер Сейма Литвы: надеемся, что польская сторона одумается (36)

Спикер Сейма Литвы: надеемся, что польская сторона одумается
Председатель Сейма Викторас Пранцкетис надеется, что Варшава не станет портить межгосударственные отношения из-за предлагаемой для польских паспортов иллюстрации с изображением вильнюсской Острой брамы.
Facebook друзья