Сквернялис пообещал премьеру Польши не дискриминировать поляков Литвы в вопросе написания фамилий

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BNS
вторник, 9 мая 2017 г. 10:27
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник информировал польского премьера Беату Шидло, что национальные меньшинства не будут дискриминироваться в плане написания имен и фамилий в личных документах.
© DELFI / Audrius Solominas

"По поводу документов я просто сказал, что у нас есть решение, которое связано не только с польским национальным меньшинством, мы говорим прежде всего о наших гражданах, которые заключили смешанные браки, которые вправе получить фамилию супруга - такую, какая она есть, они не могут подвергаться дискриминации, так что ровно такие же принципы будут распространяться и на польское национальное меньшинство. Я упомянул, что завтра на повестке дня намечено внесение этого вопроса в сейм", - сказал С. Сквернялис BNS в понедельник после встречи с Б. Шидло.

Он встретился с премьером Польши во время визита в Таллин.

"Мы не высказывали никаких претензий друг другу, просто подискутировали о тех проблемах, которые носят застарелый характер - по их мнению и по нашему мнению, не было никаких претензий и требований. Была первая деловая встреча, меня очень радует и атмосфера, и само содержание", - сказал С. Сквернялис.

Во вторник в сейм Литвы планируется внести два проекта написания имен и фамилий в документах: один позволит в личных документах писать имена и фамилии нелитовскими буквами латинского алфавита, другой разрешает оригинальное написание имен и фамилий на дополнительной странице паспорта.

BNS
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