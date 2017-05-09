Сквернялис пообещал премьеру Польши не дискриминировать поляков Литвы в вопросе написания фамилий

"По поводу документов я просто сказал, что у нас есть решение, которое связано не только с польским национальным меньшинством, мы говорим прежде всего о наших гражданах, которые заключили смешанные браки, которые вправе получить фамилию супруга - такую, какая она есть, они не могут подвергаться дискриминации, так что ровно такие же принципы будут распространяться и на польское национальное меньшинство. Я упомянул, что завтра на повестке дня намечено внесение этого вопроса в сейм", - сказал С. Сквернялис BNS в понедельник после встречи с Б. Шидло.

Он встретился с премьером Польши во время визита в Таллин.

"Мы не высказывали никаких претензий друг другу, просто подискутировали о тех проблемах, которые носят застарелый характер - по их мнению и по нашему мнению, не было никаких претензий и требований. Была первая деловая встреча, меня очень радует и атмосфера, и само содержание", - сказал С. Сквернялис.

Во вторник в сейм Литвы планируется внести два проекта написания имен и фамилий в документах: один позволит в личных документах писать имена и фамилии нелитовскими буквами латинского алфавита, другой разрешает оригинальное написание имен и фамилий на дополнительной странице паспорта.