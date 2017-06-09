Сквернялис ответил на заявления посла России

Сквернялис сказал журналистам в Клайпеде, что полувековая оккупация до сих пор ощущается - Литва в отличие от тех стран, которые не пережили оккупацию, сталкивается с социальными и экономическими проблемами.

"Если бы не было советской оккупации в странах Балтии, включая Литву, то сегодня мы были бы совсем другим государством, мы не говорили ли бы о проблемах с социальным разобщением, об экономических проблемах, о разнице в уровне жизни в странах Балтии. Уже только поэтому, это абсурдные заявления", – сказал премьер.

"Во-вторых, нельзя выразить ни в каких деньгах, сколько людей мы потеряли, сколько жизней в ссылках, в результате преследований, убийств во время партизанской войны. Подобные заявления, особенно в канун таких дней, некорректные и недопустимые", – прибавил премьер-министр.

Посол России в Литве Александр Удальцов заявил о "глубинной русофобии" Литвы, а также о том, что не Россия должна возместить ущерб от оккупации, а Литва должна России 72 млрд. долларов за советский период.

После вчерашних высказываний главы МИД России Сергея Лаврова о строительстве Литвой ограждения на границе с Калининградской областью России (он назвал это "русофобскими действиями") не остался в стороне и посол России в Литве Александр Удальцов. Он обвинил Литву в том, что "усилиями официального Вильнюса, фактически прервавшего все контакты на межгосударственном уровне, наше сотрудничество загнано в тупик".

"Напомню, что на днях МИД России устами своего официального представителя охарактеризовал курс литовских властей в отношении нашей страны как враждебный", - заявил посол в интервью еженедельнику "Литовский курьер".

"Никто из российских официальных лиц не будет обсуждать вопрос ущерба, понесенного Литвой в годы СССР, "тем более в контексте оккупации", - также заявил А.Удальцов в интервью "ЛК". По его словам, это не Россия должна Литве, а Литва России. И не много не мало, а 72 млрд. долларов

"Это абсурдное заявление — оно в некотором смысле и огорчает, и вызывает негодование, так как высказывается практически накануне Дня скорби и надежды, дня оккупации и геноцида, когда мы его отмечаем. Говорить такие вещи после того, как была признана оккупация нашей страны, что она была лишена независимости, нанесен ущерб людям и государству, и говорить о каких-то суммах - это действительно очень расстраивает", - сказал BNS министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.