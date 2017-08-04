Сквернялис объяснил, почему снижают налоги для людей с большими доходами

"Вчера несколько комментаторов, оценивая предложения правительства, сказали, что реформа "увеличит доходы богатых". Нет, этого не будет. У "богатых" – я бы сказал, тех, кто много зарабатывает – мы доходы увеличивать не будем. Мы лишь частично снизим приходящееся на них бремя. Это разные вещи. Сейчас перейдем к сути. Что мы предлагаем? Предлагаем установить "потолок" на содровские взносы для работающих людей. "Потолок" - для тех, кто получает больше 120 средних зарплат и больше. Проще говоря – для тех, кто зарабатывает от 6000 евро и больше "на руки". Почему? Философия простая. Такие зарплаты получают самые способные, руководители высокой квалификации и специалисты", - сказал премьер.

Он сказал, что такие люди создают большой ВВП.

"Эти люди не просто "зашибают деньги", они создают рабочие места (много рабочих мест), платят большие налоги государству. Эти люди - основной двигатель государства. Благодаря таким людям растет экономика Литвы, в страну приходят инвестиции и т.д. Их ценят не только у нас, но и в других странах. Во всем мире. Не только ценят, они идут нарасхват. Ни один и не двое таких уже, к сожалению, уехали из Литвы", - сказал премьер, заметив, что правительство хочет удержать такие таланты и привлечь их из-за рубежа.

"Заработаешь много и еще больше? Отлично, ты молодец. Работай для государства, ему такие нужны. А мы не будем облагать тебя содровскими налогами. Кстати, напомню, "потолок" давно введен на выплаты "Содры": пенсии, пособия по безработице, выплаты на детей. Это значит, неважно, сколько ты платил "Содре", неважно во сколько раз больше, чем Пятрас, работавший за минимум. Твои выплаты все равно не будут в десятки раз больше, чем у Пятраса. Да, выше, но до установленного максимума. Идея такая: если есть "потолок" на выплаты, значит должен быть и на взносы", - пишет премьер.

Он указал, что в Литве этот порядок коснется 1450 человек, это 0,051% от общего числа жителей.

Обобщая, Сквернялис сказал: "А вообще, конечно, всегда остается в силе старое и доброе " у богатых заберем – бедным отдадим, но...".