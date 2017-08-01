Сквернялис назвал размеры льготного НДС

В интервью LRT 1 августа премьер сказал, что льготный НДС на отопление уже не будет 9%.

"Скорее будет так, что 9% льготного тарифа вообще не будет и вероятно, что основные два льготных тарифа будут 15 и 5%", - сказал Сквернялис.

Он также выступает за снижение основного НДС до 18%, однако он отметил, что об этом будут говорить в следующем году.

"Я склонен в корне обсуждать возвращение к 18% НДС. Но мы должны следить за тем, что происходит у нас на рынке и в самой еврозоне, ведь и снижение на 1% значительно сказывается на бюджете. Сегодня нет прочных оснований для утверждения, что потери удастся вернуть путем роста потребления. Это рискованное решение. Что касается налогов, мы считаем, что справляемся с теперешним налоговым режимом, а в следующем году должны быть дискуссии о других налогах и основном НДС. Я думаю, что мы должны искать способ снижения основного тарифа НДС и надеяться, что через потребление, повышение продуктивности труда, поощрение экспорта, пытаться сбалансировать нашу экономику", - сказал Сквернялис.

Может увеличиться минималка

Со следующего года может быть увеличена минимальная зарплата, сказал Сквернялис. По его словам, ее размер будет зависеть от переговоров на Трехстороннем совете.

"Механизм минимальной зарплату начинается с переговоров на Трехстороннем совете. В этом сезоне мы это сделаем. Профсоюзы считают, что это может быть 500 евро, у работодателей иное мнение, у правительства также есть подсчеты (...). Я не сомневаюсь, переговоры начнутся, а с января 2018 года минималка может быть увеличена. (...) На сколько - будет зависеть от переговоров", - сказал 1 августа Сквернялис.

В последний раз минималка на 30 евро (до 380 евро) была повышена в июле 2016 года.