Сквернялис: надо наконец решить вопрос двойного гражданства

"Давайте, по моему мнению, решим вопрос, который связан с наличием двойного гражданства, и не понадобится выдумывать какие-то новообразования", - сказал во вторник премьер, комментируя журналистам упомянутый проект.

Некоторые члены литовского парламента из фракций СКЗЛ и СДПЛ во вторник предложили учредить институт паспорта литовца, который стал бы альтернативой литовскому гражданству.

В соответствии с законопроектом, паспорт литовца предоставит находящимся в эмиграции соотечественникам почти все гражданские права. Обладатель такого документа не сможет баллотироваться и голосовать на выборах.

"Возможно, кому-то, кто сознательно отказался или был вынужден выбрать другое гражданство, обладание такой картой что-то и дало бы, но в принципе не наличие карты, документа обусловливает, чувствует ли этот человек связь с родиной, или нет. А вообще-то проблему надо решать по существу - давайте поставим в этой десятилетней истории с двойным гражданством точку", - так прокомментировал инициативу глава кабинета министров.

В последнее время в парламенте обсуждается возможность значительного расширения перечня лиц, имеющих право на двойное гражданство Литвы и другого государства. После дискуссий депутаты обратились в Конституционный суд за разъяснением, можно ли законом установить двойное гражданство для граждан Литвы, которые после восстановления независимости разъехались по странам Европейского союза и НАТО.

Ранее Конституционный суд указал, что двойное гражданство возможно только в исключительных случаях, а его широкое применение возможно лишь путём изменения Конституции. Статью о гражданстве можно изменить только путём референдума.