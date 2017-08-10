Сквернялис надеется "поставить точку" на переговорах по газу с премьерами Балтии

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BNS
четверг, 10 августа 2017 г. 10:00
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялия надеется "поставить точку" в пятницу на переговорах с премьерами стран Балтии, которые важны в плане получения европейской финансовой помощи терминалу сжиженного природного газа (ТСПГ) в Клайпеде.
Liquefied natural gas (LNG) terminal in the Lithuanian port city of Klaipėda
© DELFI / Orestas Gurevičius

По его словам, даже если переговоры не приведут к успеху, нужно наконец закончить дискуссии и двигаться дальше.

"Ровно десять лет, как идет дискуссия между Балтийскими государствами. Я надеюсь на одно завтра - поставить точку. Или да, или нет", - сказал С. Сквернялис радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По его словам, если будет достигнуто соглашение о региональном рынке СПГ стран Балтии, можно будет снизить цены на газ для потребителей.

"Десять лет, на мой взгляд - довольно длительный период для дискуссий, но эти дискуссии показывают, что они тормозят очень важные энергетические проекты и работы, так что Литва не может себе этого позволить, поэтому она и была вынуждена, стала лидером в решении вопроса о ТСПГ, теперь у нас есть альтернатива решать вопросы потребителей и Литвы, и Латвии, и Эстонии, то есть снижать цену на газ, получить независимый, свободный рынок газа", - сказал литовский премьер.

По словам С. Сквернялиса, если страны договорятся, то на европейское финансирование могли бы претендовать терминалы Литвы и Эстонии, а также газохранилище в латвийском Инчукальнисе.

Главы правительств Балтийских стран в пятницу посетят газохранилище в Инчукальнисе, а оттуда отправятся в эстонский город Пярну.

Правительство Литвы предлагает всем трем странам договориться по так называемому региональному пакету СПГ, в котором будет дана оценка значению ТСПГ в Клайпеде, будущему терминалу в Эстонии, и инчукальнисскому газохранилищу в Латвии.

BNS
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