Сквернялис начинает визит в Германию

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BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 10:19
В среду литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис прибыл с визитом в Германию. В четверг в Берлине его примет канцлер Ангела Меркель, чтобы обсудить вопросы безопасности, энергетики, миграции.
© DELFI / Karolina Pansevič

Это будет четвертый зарубежный визит литовского премьера, приступившего к работе в декабре. В ходе двухсторонней встречи глав правительств также планируется обсудить будущее Евросоюза. В ЕС усиливается беспокойство по поводу его единства в связи с решением британцев выйти из блока, агрессивным поведением России, опасностью исламских экстремистов, неуверенностью в курсе внешней политики США.

С. Сквернялис постарается заручиться поддержкой Германии в синхронизации систем электропередачи Балтийских стран с Западом, изложить озабоченность литовского правительства в связи с безопасностью строящейся в Белоруссии АЭС, сообщили дипломаты.

Главы правительств также обсудят вопросы бюджета ЕС.

В ходе визита речь пойдет и о ситуации в сфере безопасности, дислокации немецких военных в Литве с целью сдерживания России.

BNS
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