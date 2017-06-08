Сквернялис: изменения в налоговой системе не остановят рост зарплат

"Конечно, нет, поскольку мы говорим о повышении минимальной зарплаты, но иными мерами, которые связаны с количеством детей в семье и с иными формами, это не должно заморозить зарплаты. Мы смотрим в будущее, и эти дискуссии - уже сегодня социальные партнеры поднимают вопрос повышения минимальной зарплаты, при сохранении того же принципа необлагаемого налогами минимума",- сказал 8 июня Žinių radijаs Сквернялис.

Кроме того, по словам Сквернялиса, ощущается нехватка квалифицированных работников, поэтому не надо бояться, что зарплаты не будут расти.

"Ситуация на рынке труда напряженная, квалифицированных работников не хватает, если работодатели, будут хотеть выгоды только для себя и не будут делиться прибылью с работниками, то мы далеко не уйдем", - сказал премьер.

Правительство на минувшей неделе представило планы повышения ННМ до уровня минимальной зарплаты (сейчас это 380 евро), введения "детских денег" и отказа от многих льгот.

Критики утверждают, что все эти предложения незначительные и не будут способствовать укреплению среднего класса.

Все эти поправки к налоговой системе парламент рассмотрит на осенней сессии вместе с бюджетом на 2018 год, а вступят они в силу с 1 января 2018 года.