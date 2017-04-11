Сквернялис идет по стопам Буткявичюса: выясняется, зачем ему нужен Трудовой кодекс

Как известно, Трехсторонний совет, в состав которого входят работодатели, профсоюзы и представители правительства, договорился по 19 пунктам, но по многим вопросам договоренность так и не была достигнута, фиксировались разные позиции. Новая власть намерена принять только те поправки, по которым достигнуто соглашение. Все остальное останется в той форме, в которой было принято при правительстве соцдемов.

Свою позицию Сквернялис высказал на объединенном заседании Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) и соцдемов, позже повторил перед журналистами.

Политики рассказали, что вступление ТК в силу в июле очень важно, поскольку это весть для бизнеса, а Литва ждет прихода крупных инвесторов. Что это за инвесторы, политики не говорят, но они уже на пороге, проделано немало работы.

Премьер считает, что если ТК не будет принят, то с инвестициями придется "попрощаться".

Утверждают, что Сквернялис пожаловался коллегам, что этот вопрос поднимается во время каждого его зарубежного визита или конференции. То же самое в свое время говорил Буткявичюс.

Выясняется, что правящие оценивают решения Трехстороннего совета как невероятную победу.

Соцдемы по сути считают, что ТК остался практически прежним, несмотря на то, что они именно из-за него потерпели поражение на парламентских выборах. Они попросили продемонстрировать, чем принятый ими ТК отличается от того, о чем договорились на Трехстороннем совете. Несколько соцдемов даже заявили, что это решение по ТК совершенно противоречит предвыборной программе ЛСКЗ, в которой обещали защищать права трудящихся.

Соцдемы рассказали, что Сквернялис по сути заявил, что согласен с утверждением, что человек, получающий зарплату в размере 2 средних зарплат, вполне может вести переговоры об индивидуальных условиях труда. Профсоюзы добивались, чтобы это касалось работников с зарплатами в размере трех средних.

Это была установка, по которой на Трехстороннем совете зафиксировали разные мнения. Она означает, что работодатель может предлагать работникам с зарплатой больше 2 средних отдельные (1645 евро) условия договора. Президент Даля Грибаускайте наложила на этот пункт вето, но парламент к ее мнению не прислушался.

Политики рассказали, что министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис на вопрос, что он считает об этой установке, сказал, что у него нет мнения по этому вопросу, но предложил профсоюзы, которые ходят к депутатам, обращаться в Трехсторонний совет.

Утверждают, что в Трехстороннем совете вопрос ТК могут обсуждать и после июля, но правительство хочет, чтобы обо всем договорились работники и работодатели, чтобы парламенту ничего не пришлось решать самому.