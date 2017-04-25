Сквернялис и Палуцкас обменялись колкостями

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BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 11:07
Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис говорит, что в ближайшее время не планирует встречаться с избранным на пост председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутасом Палуцкасом, и призывает последнего вернуться в реальность.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Новому председателю ЛСДП нужно осознать, кем он стал. Я понимаю большую радость в связи с победой на выборной должности, но это внутреннее дело Социал-демократической партии. В национальном масштабе ничего не произошло. Это не парламентские выборы, хотя, судя по риторике избранного председателя, кажется, что состоялись новые выборы в Сейм, сформировалось большинство, социал-демократы получили поддержку большинства избирателей. Возможно, нужно вернуться в реальность", - сказал С. Сквернялис во вторник в интервью радиостанции ЛРТ.

По его словам, риторика нового лидера партнеров по коалиции - социал-демократов должна измениться так, чтобы избегали выдвигать новые условия "аграриям". Нынешний премьер выдвинут Союзом крестьян и зеленых.

"Нужно вернуться в реальность, когда вернется, тогда сможем и поговорить", - добавил глава правительства.

Через несколько часов премьер сообщил журналистам в Сейме, что с Г. Палуцкасом можно будет встретиться, когда он официально станет председателем партии, будет сформировано новое правление, которое сформулирует позицию партии, если будут выдвигаться дополнительные условия "аграриям".

Палуцкас: социал-демократы не будут "легкими и послушными"

Социал-демократы впредь не будут такими "легкими, доступными и послушными партнерами, без собственных приоритетов" в правящей коалиции, заявил избранный на пост председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП), вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас.

По его словам, хотя премьер выдвинутый аграриями Саулюс Сквярнялис в ближайшее время не планирует встречаться с Г. Палуцкасом, премьера пригласят на совещание коалиции.

"Честно говоря, я понимаю раздражение и напряжение премьера, поскольку социал-демократы впредь не будут такими легкими, доступными и послушными партнерами в коалиции без собственных приоритетов. Я понимаю, что поставленные нами цели или риторика определят то, что премьеру и правительству придется прикладывать большие усилия для реализации предвыборных обещаний – как наших, так и их собственных - возможно это и вызывает определенное раздражение. Но полагаю, что во время встречи мы можем выяснить все эти отношения", - заявил Г. Палуцкас во вторник журналистам в сейме.

Г. Палуцкас, в свою очередь, сказал, что намерен сменить риторику, но акцентировал, что встреча лидеров "аграриев" с партнерами по коалиции неизбежна.

"Саулюс Сквярнялис прав в том, что риторика должна меняться, и что нужно идти не у Саулюсу Сквярнялису, а пригласить его на коалиционное совещание, поскольку в конце концов Саулюс Сквярнялис назначен на коалиционную должность, поэтому мы действительно изменим риторику", - сказал новые лидер социал-демократов.

Г. Палуцкас был избран новым председателем ЛСПД в минувшие выходные. Уже понедельник он заявил, что намерен встретиться с лидерами Союза крестьян и зеленых и обсудить условия дальнейшего сотрудничества. Однако такая встреча не состоялась, а во вторник С. Сквернялис заявил, что в ближайшее время не планирует встречаться с ним.

BNS
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