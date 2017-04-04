Сквернялис и Ландсбергис встретились в правительстве и обсудили эмиграцию

На фоне возникших разногласий между правящей фракцией "аграриев" и правительством, премьер-министр Саулюс Сквярнялис во вторник встретился с лидером оппозиционных консерваторов Габриэлюсом Ландсбергисом.

О состоявшейся в правительстве встрече в повестке работы премьера не сообщалось. Г. Ландсбергис и представитель премьера заверяют, что основной темой разговора была эмиграция.

"Прежде всего, это цирк, который происходит сейчас в Сейме - различные соглашения по остановке эмиграции и претензии Рамунаса Карбаускиса о том, что правительство не работает, поскольку устало. Мы говорили об этой ситуации в Сейме, о замешательства и еще некоторых вопросах", - сказал BNS Г. Ландсбергис.

Политик отметил, что еще раз подтвердил премьеру свою позицию о поддержке инициируемых правительством реформ университетов и лесничеств.

Г. Ландсбергис отметил, что убежден в том, что водораздел между правительством С. Сквярнялиса и Р. Карбаускисом действительно существует.

"Это, возможно, очевидно всем, наблюдающим за публичным пространством. Я считаю, но это мое мнение, что премьер сегодня не пользуется большой поддержкой в Сейме, и возникает угроза реформам в целом, если они начнутся", - сказал лидер консерваторов.

Пресс-секретарь премьера Томас Бяржинскас отметил, что разговор главы правительства с Г. Ландсбергисом был продолжением проходивших в сейме дискуссий об эмиграции. По его данным, премьер не просил Г. Ландсбергиса о поддержке в конкретных вопросах.

"Я могу лишь повторить, что премьер постоянно встречается, как с отдельными членами коалиции, группами, так и с представителями оппозиции, по мнению премьера, это естественно", - добавил Т. Бяржинскас.

В последнее время разошлись позиции главы правительства С. Сквярнялиса и лидера правящей партии Р. Карбаускиса по вопросу национального соглашения по эмиграции. Премьер заявил, что такое соглашение не нужно, а Р. Карбаускис - что необходимо. Ранее были разногласия по вопросу объединения университетов.