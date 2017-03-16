Скапарротти: сегодня у нас есть возможность командовать силами НАТО из разных мест

"В сегодняшнем мире у нас есть технологии и возможность командовать из различных местностей и быстро переводить (вооруженные) силы. Я очень доверяю структуре, которая у нас есть", - сказал журналистам в четверг К. Скапарротти.

Он сказал это в ответ на просьбу прокомментировать сформулированную президентом Литвы Далей Грибаускайте позицию, что НАТО следует перенести командные пункты ближе к восточным границам Альянса.

Сейчас основные командные пункты НАТО в Европе размещены в Бельгии и Нидерландах.

Командный пункт высокого уровня действует и в Польше, в городе Щецин - он называется Многонациональным Северо-Восточным корпусом сил НАТО.

В Польше сейчас также создается международный дивизионный командный пункт, однако решение о его роли в командовании дислоцированными в регионе силами Альянса пока не принято.

Президент в четверг сказала, что в условиях изменений геополитической динамики блок НАТО слишком медленный, поэтому нужны изменения как в плане реформирования и ускорения принятия решений, так и в плане перевода командных пунктов ближе к восточным границам Альянса.

"По словам президента, в настоящее время командные структуры и вооруженные силы НАТО все еще размещены в соответствии с логикой Холодной войны - на Западе и Юге Европы. В связи с усилением российской угрозы необходимо передислоцировать силы Альянса на восточный фланг", - говорится в сообщении президентского ведомства.

Присутствие военных США в регионе уже практически является постоянным, говорит Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти в ответ на просьбы Литвы разместить американских военных в стране на постоянной, а не на ротационной основе.

"Наши силы размещены здесь 365 дней в году", - сказал в четверг журналистам в Вильнюсе К. Скапарротти, который также является командующим Европейским командованием Вооруженных сил США.

"Мне бы хотелось, чтобы здесь было чуть больше гибкости. Поэтому это могла бы быть и не постоянная дислокация - и все же, если говорить о находящихся здесь наших силах, то это почти то же самое", - добавил он.

В ответ на интервенцию России на Украине США с 2014 года разместили в странах Балтии примерно по 150 своих военнослужащих. В этом году в Польше была дислоцирована военная бригада США.

К. Скапарротти сказал, что ротация батальона США в Литве состоится в июне - июле и что батальон примет участие в учениях "Удар меча".

Он также сообщил, что ротация еще одного американского батальона в странах Балтии состоится в сентябре. В этом месяце в Белоруссии и России будут проходить учения "Запад - 2017".

"Геополитическая ситуация в Европе остается напряженной, большой сосед продолжает бряцать оружием", - сказал на пресс-конференции главнокомандующий ВС Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.