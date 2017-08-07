Система Минобороны консолидирует силы по обеспечению кибербезопасности

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BNS
понедельник, 7 августа 2017 г. 13:09
Система Министерства обороны консолидирует силы по обеспечению кибернетической безопасности, и этим в Литве будет заниматься один орган, заявил в понедельник вице-министр обороны Эдвинас Керза.
Cyber attack simulation
© DELFI / Karolina Pansevič

"Национальный центр кибернетической безопасности будет отдельным бюджетным учреждением, это открытое окно для всех", - сказал в понедельник журналистам Креза, отвечающий в Минобороны за эту сферу.

"Все будут обращаться по единому адресу электронной почты, по единому телефону и получат помощь 24 часа в сутки", - заверил он.

По словам вице-министра, в систему обороны страны будет интегрировано недавно перенятое госпредприятие Infostruktūra, заканчивается перенятие у Министерства внутренних дел функций обеспечения электронной защиты.

В систему Минобороны будут переведены и связанные с кибернетической безопасностью сотрудники Службы регулирования связи.

Керза также отметил, что Национальный центр кибернетической безопасности будет заниматься защитой создаваемой закрытой сети передачи данных.

"Объединив все наши силы и возможности, мы своей стране и её населению дадим ещё больше пользы", - заверил он.

BNS
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